Đàm phán Nga - Ukraine tại Abu Dhabi ghi nhận tiến triển bước đầu

Các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ ngày 11-11 tiếp tục đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, sau phiên làm việc đầu tiên kéo dài khoảng 4 giờ 30 phút.

Đại diện các bên tại phiên đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 10-11. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá ngày làm việc đầu tiên là “rất hiệu quả”, song không tiết lộ nội dung cụ thể. Đặc phái viên Jared Kushner cho biết Washington được khích lệ sau các cuộc trao đổi giữa các bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi cuộc gặp là “mang tính xây dựng và khá thực chất”. Theo ông, các bên đã thảo luận về những vấn đề nhân đạo và bảo đảm an ninh.

“Việc thả tù binh là ưu tiên hàng đầu”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Về phía Nga, TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho rằng “còn quá sớm để đánh giá kết quả”.

Phiên làm việc thứ hai dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ GMT. Các cuộc thảo luận diễn ra kín và phía Nga dự kiến họp báo sau khi vòng thương lượng kết thúc.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu, với sự tham gia của hai Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergei Ryabkov. Đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov đứng đầu, trong khi phía Mỹ có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Bảo đảm an ninh là một trong những nội dung trọng tâm được các bên quan tâm, trong đó Mátxcơva muốn vấn đề này được xem xét trong khuôn khổ rộng hơn, còn Kiev ưu tiên những lợi ích an ninh trực tiếp.

“Trước hết là chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Thứ hai là bảo đảm an ninh cho Ukraine. Sau đó mới có thể thảo luận về an ninh ở châu Âu và trên thế giới”, Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Không có đại diện chính thức của các chính phủ châu Âu tại bàn đàm phán ba bên. Trước đó, đoàn Mỹ đã trao đổi riêng với phía Ukraine cùng đại diện Pháp, Đức, Italy, Anh và Liên minh châu Âu.

Lãnh thổ và định hướng an ninh của Ukraine vẫn là những vấn đề còn khác biệt giữa Mátxcơva và Kiev.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi dự kiến kết thúc trong ngày 11-11.

Tổng hợp