Đàm phán Nga-Ukraine ngày thứ nhất: Tổng thống Zelensky đánh giá tích cực, Mỹ muốn châu Âu có mặt, hé lộ khả năng về kết quả đầu tiên

Đàm phán Nga-Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ đã kết thúc ngày đầu tiên sau khoảng 4-5 giờ thảo luận. (Nguồn: X)

Theo Politico, các bên ghi nhận một số tín hiệu tích cực ban đầu, tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh sau khi xung đột kết thúc và các biện pháp nhân đạo, trong đó có khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, những bất đồng căn bản vẫn chưa được giải quyết và vấn đề lãnh thổ dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày tiếp theo.

Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sỹ) hồi tháng 2, sau khoảng 9 tháng gián đoạn. Hai vòng thương lượng trước đó cũng được tổ chức tại Abu Dhabi vào tháng 1 và tháng 2.

Phái đoàn Mỹ do hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu. Phái đoàn Nga do Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, đứng đầu, trong khi phía Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, dẫn dắt.

Sau phiên họp đầu tiên, hai đặc phái viên Mỹ đánh giá, các bên đã đưa ra một số ý tưởng có thể giúp thu hẹp khác biệt giữa lập trường của Moscow và Kiev. Ông Kushner viết trên mạng xã hội X rằng, Washington khuyến khích những trao đổi mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh các nhà đàm phán Mỹ đang làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột và xây dựng những bảo đảm an ninh cần thiết cho một Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng, cũng như hòa bình lâu dài tại châu Âu.

Theo truyền thông Nga, cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng UAE cùng Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Bảo đảm an ninh và vấn đề nhân đạo

Một trong những nội dung chính được thảo luận trong ngày đầu tiên là các bảo đảm an ninh mà Nga và Ukraine mong muốn có được sau khi xung đột kết thúc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá, cuộc gặp giữa các phái đoàn là “mang tính xây dựng và khá thực chất”, cho biết các bên đã trao đổi chi tiết về những điều kiện cần thiết để bảo đảm Nga không tái phát động tấn công Ukraine trong tương lai.

Ông Zelensky nhấn mạnh, cần có những cơ chế thực chất nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn, đồng thời cho biết, các bên cũng đề cập những bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng và các biện pháp nhân đạo có thể triển khai. Trong đó, trao đổi tù binh được xác định là một ưu tiên.

Đáng chú ý, Mỹ đang thăm dò khả năng Nga chấp thuận để Washington đưa ra những cam kết phòng thủ tập thể đối với Ukraine tương tự các cam kết của NATO, hoặc thậm chí để NATO trực tiếp ký một thỏa thuận như vậy. Đây được xem là một hướng tiếp cận nhằm đáp ứng những quan ngại của Kiev về an ninh lâu dài sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ngay trong ngày đầu đàm phán, ông Zelensky cho biết, các bên đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ, các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên có thể trao đổi 1.000 người lấy 1.000 người, hoặc thậm chí 1.500 người lấy 1.500 người.

Thông tin này cho thấy, trao đổi tù binh có thể là một trong những kết quả cụ thể đầu tiên của tiến trình thương lượng. Tuy nhiên, theo một quan chức am hiểu vấn đề, các bên mới thảo luận về khả năng trao đổi và chưa đạt thỏa thuận cuối cùng, bất chấp một số thông tin trước đó cho rằng kế hoạch đã được hoàn tất.

Theo kế hoạch, ngày đàm phán thứ hai sẽ tập trung vào vấn đề lãnh thổ, một trong những nội dung nhạy cảm và khó giải quyết nhất. Một số quan chức Mỹ cho biết cả Nga và Ukraine đã thể hiện ít nhiều sự sẵn sàng linh hoạt về vấn đề này trong các trao đổi riêng, song chưa có thông tin cụ thể về những nhượng bộ mà mỗi bên có thể chấp nhận.

Về phía Mỹ, phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Paris (Pháp) cùng ngày, Ngoại trưởng Rubio đánh giá, các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi “rất hiệu quả”, nhưng cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhấn mạnh chưa thể kỳ vọng một giải pháp sẽ xuất hiện chỉ trong vòng 24 giờ tới.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từ chối bình luận về mức độ tiến triển của cuộc đàm phán, cho rằng còn quá sớm để đưa ra đánh giá. Tuy nhiên, ông xác nhận các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong ngày 11/11.

Châu Âu muốn có tiếng nói trực tiếp

Bên cạnh cuộc đàm phán ba bên, đại diện châu Âu đã có cuộc trao đổi riêng với hai đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner. Theo các nguồn tin, hai bên nhất trí xem xét lại cấu trúc an ninh rộng hơn của châu Âu trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Ukraine. Đây là một bước đi hướng tới giải quyết một trong những yêu cầu trọng tâm của Nga liên quan trật tự an ninh hậu xung đột tại châu lục.

Tuy nhiên, việc châu Âu có được tham gia trực tiếp vào bàn đàm phán hay không vẫn là vấn đề chưa được giải quyết. Phát biểu bên lề cuộc họp G7 tại Paris, Ngoại trưởng Rubio cho rằng, khuôn khổ đàm phán ba bên về lâu dài nên có sự tham gia của các đối tác châu Âu, bởi đây cũng là những bên có vai trò trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột.

Trong khi đó, các nhà đàm phán Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại việc Washington có thể gây sức ép quá lớn, buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn.

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky cho rằng, châu Âu cần sớm thống nhất một đại diện duy nhất để tham gia tiến trình thương lượng với Nga và Mỹ. Phát biểu tại Copenhagen (Đan Mạch), ông nhận định, việc có quá nhiều đại diện cùng tham gia sẽ khiến đàm phán trở nên phức tạp, dù tiếng nói của mỗi quốc gia châu Âu đều quan trọng. Nhà lãnh đạo cũng cho rằng, không thể có tới 40 người cùng tham gia đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.