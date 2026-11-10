Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine: Những nhân vật chủ chốt và vấn đề trọng tâm

Nga đã khẳng định mong muốn vòng đàm phán lần này chỉ có sự tham gia của ba bên: Nga, Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, các cố vấn an ninh quốc gia của một số nước châu Âu, cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), cũng dự kiến sẽ có mặt tại thủ đô Abu Dhabi của UAE để tham dự các cuộc họp riêng.

Một binh sĩ Ukraine tại thành phố Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: Getty Images

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức nhằm tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, qua đó mang lại nền hòa bình lâu dài và tạo điều kiện để Ukraine trở thành một quốc gia có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng”, ông Jared Kushner, thành viên phái đoàn đàm phán của Mỹ, phát biểu hôm 9/11.

Ngày 9/11, các quan chức Mỹ tiếp tục nhấn mạnh lập trường trên, đồng thời nhận định vòng đàm phán tại Abu Dhabi sẽ đánh dấu một khởi đầu mới trong nỗ lực xác định lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, bao gồm việc thảo luận về các cơ chế bảo đảm an ninh và thiết lập một “cấu trúc an ninh hậu xung đột”.

Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Moskva. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Kaja Kallas, nhận định hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy Nga thực sự sẵn sàng tham gia đàm phán một cách thiện chí.

Gương mặt chủ chốt tại đàm phán Nga, Mỹ và Ukraine

Theo hãng thông tin CNN, phái đoàn Mỹ sẽ có sự tham gia của Đặc phái viên Jared Kushner và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff.

Trong khi đó, ông Rustem Umerov, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine và là trưởng đoàn đàm phán của Kiev, sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong vòng đàm phán lần này.

Các thành viên khác trong phái đoàn Ukraine dự kiến bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Sergiy Kyslytsya và ông Davyd Arakhamia, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng Người phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelenskyy tại Quốc hội Ukraine.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Moskva sẽ cử hai Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin tham gia phái đoàn đàm phán, cùng Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov và ông Yuri Zhigarlovsky, thành viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga.

Đáng chú ý, bên cạnh thành phần phái đoàn ba nước, sự hiện diện của các đại diện châu Âu tại Abu Dhabi cũng đang thu hút sự quan tâm, trong bối cảnh các nước này tìm cách gia tăng vai trò trong tiến trình đàm phán về tương lai của Ukraine.

Ông Umerov ngày 9/11 cho biết đại diện nhóm E4, gồm Anh, Pháp, Đức và Italy, cùng các quan chức NATO và Ủy ban châu Âu (EC), cũng sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tiến hành các cuộc tham vấn riêng.

Diễn biến đặc biệt trước thềm đàm phán

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc thương lượng liên quan đến tương lai của Ukraine cũng như an ninh của toàn châu lục. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận an ninh mới cho Ukraine, có thể “bao trùm toàn bộ châu Âu”.

“Các nước châu Âu sẽ có sự hiện diện đầy đủ”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định với truyền thông Pháp hôm 8/11.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: Reuters

Từ lâu, các nước châu Âu đã bày tỏ lo ngại về khả năng một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian được đàm phán mà không có sự tham gia của họ. Trong bối cảnh đó, ông Umerov ngày 9/11 khẳng định Ukraine đang “làm mọi điều có thể để bảo đảm châu Âu được tham gia vào tiến trình ngoại giao”.

Mặc dù vòng đàm phán chính vẫn chỉ có sự tham gia của ba bên Mỹ, Nga và Ukraine, ông Kushner cho biết ông và Đặc phái viên Steve Witkoff cũng sẽ gặp gỡ các đối tác châu Âu nhằm tiếp tục “quá trình tham vấn và phối hợp chặt chẽ mà chúng tôi đã triển khai trong những tuần qua về an ninh châu Âu và tương lai hậu xung đột của Ukraine”.

Đây là vòng đàm phán ba bên thứ tư giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Cả ba vòng đàm phán trước đều khép lại mà không đạt được bước đột phá đáng kể nào.