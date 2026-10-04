Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 10-12-2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo The New York Times, các thảo luận không chỉ xoay quanh vấn đề Ukraine mà còn liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc tái cấu trúc tài sản năng lượng toàn cầu của tập đoàn Lukoil, bao gồm mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và hệ thống phân phối nhiên liệu tại nhiều khu vực.

Thỏa thuận này được cho là cần sự phê duyệt từ cả Washington và Moskva, đồng thời có sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có một số doanh nghiệp Trung Đông.

Nguồn tin cho biết ý tưởng phía Nga do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra, như một cách tạo động lực kinh tế song song với tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời mở ra khả năng hợp tác kinh doanh với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Hiện cả Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Lukoil đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu tiếp tục duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine, mới đây giải ngân 2,9 tỷ Euro trong khuôn khổ chương trình Ukraine Facility nhằm ổn định ngân sách, phục hồi kinh tế và thúc đẩy cải cách hướng tới gia nhập EU.

Diễn biến cho thấy tiến trình giải quyết xung đột Ukraine đang ngày càng gắn chặt với các lợi ích kinh tế và năng lượng quy mô lớn, phản ánh sự đan xen phức tạp giữa địa chính trị và thị trường toàn cầu.