Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine đi kèm thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD

Ngày 3/10, tờ New York Times đưa tin đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine mở rộng sang thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.

Thương vụ này liên quan mạng lưới mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng của Lukoil tại nhiều quốc gia. Tập đoàn này từng định giá khối tài sản quốc tế của mình khoảng 20 tỷ USD, song giá trị và cấu trúc cuối cùng của thương vụ hiện chưa rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ báo, những bên theo đuổi thương vụ này bao gồm tỷ phú người Mỹ Todd Boehly, 2 tập đoàn tại Trung Đông và một nhánh của chính phủ Mỹ. Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Tập đoàn dầu mỏ Lukoil chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề trên.

Danh mục tài sản này bao gồm các mỏ dầu tại Cameroon, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và hệ thống trạm xăng tại bang New Jersey của Mỹ. Các nhà máy lọc dầu của Lukoil tại Hà Lan, Bulgaria và Romania sản xuất diesel và nhiên liệu máy bay, những mặt hàng được cho là thiếu hụt kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

Theo The New York Times, việc Washington phê duyệt thương vụ có thể đưa các tài sản này ra khỏi phạm vi các biện pháp trừng phạt của Mỹ, qua đó làm tăng giá trị của chúng.

Tổng thống Donald Trump từ đầu năm 2025 đã nhiều lần thúc đẩy việc mở rộng các cơ hội kinh doanh với Nga, đồng thời gọi nước này là một “cơ hội lớn”.

Ông Witkoff và ông Kushner cho rằng việc khôi phục các quan hệ kinh tế giữa Nga và phương Tây có thể tạo động lực để Tổng thống Putin đưa ra những nhượng bộ trong vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, thương vụ Lukoil hiện vẫn phụ thuộc vào sự phê duyệt của Chính phủ Mỹ và Điện Kremlin, trong khi giá trị cuối cùng và cấu trúc giao dịch chưa được công bố.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin thân cận với cuộc gặp thông tin thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập đến thỏa thuận này trong cuộc gặp ngày 5/9 với ông Witkoff và ông Kushner tại điện Kremlin. Một trong những người này cho biết ông Putin đề xuất hoàn tất thỏa thuận như một cách để chứng minh với người dân Nga họ có thể hợp tác với Mỹ.