Đàm phán lập chính phủ tại Israel không đạt tiến triển

Hai bên bất đồng về việc ai sẽ lãnh đạo chính phủ và những đảng nào được tham gia liên minh.

Nhật báo Yedioth Ahronoth cho biết cuộc gặp diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Herzliya, kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút. Ông Shalom Shlomo, cố vấn chính trị của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, tham dự với tư cách đại diện đảng Cùng nhau của ông Bennett.

Các nghị sĩ Hili Tropper và Yoav Horowitz đại diện cho đảng Yashar, trong khi đảng Likud cử Chủ tịch nhóm nghị sĩ tại Quốc hội Ofir Katz và luật sư Michael Rabello, cựu cố vấn pháp lý của ông Netanyahu, tham dự.

Ông Netanyahu và Eisenkot. Ảnh: Anadolu

Theo tờ báo, bất đồng chính nằm ở chỗ ai sẽ nắm vị trí thủ tướng. Ông Eisenkot muốn thành lập chính phủ do mình lãnh đạo, không thực hiện cơ chế luân phiên thủ tướng với ông Netanyahu. Trong khi đó, Likud từ chối tham gia nếu ông Netanyahu không giữ chức thủ tướng, dù theo hình thức nắm quyền toàn nhiệm kỳ hay luân phiên.

Đảng Likud cũng yêu cầu tất cả các đảng thuộc khối của ông Netanyahu tham gia chính phủ, trong đó có đảng Sức mạnh Do Thái (Otzma Yehudit) của ông Itamar Ben-Gvir. Đây tiếp tục là một điểm bất đồng giữa Likud với ông Eisenkot.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh những đối tác của ông Eisenkot gồm Yair Lapid, Avigdor Lieberman và Yair Golan phản đối việc tham gia bất kỳ chính phủ nào có ông Netanyahu.

Ông Golan chỉ trích các cuộc thương lượng, cho rằng việc thay thế ông Netanyahu và đảng Likud sẽ đòi hỏi phải xây dựng một quan hệ đối tác chính trị giữa các lực lượng đối lập. Ông nhấn mạnh đã có một "phán quyết dân chủ rõ ràng" cần được tôn trọng.

Ông Eisenkot cho rằng một chính phủ đoàn kết cần dựa trên những giá trị chung, bao gồm giáo dục công, nghĩa vụ quân sự, dịch vụ công và tinh thần đoàn kết giữa người dân. Theo ông, chỉ đạt được thỏa thuận chính trị và phân chia các vị trí trong chính phủ là chưa đủ.

Tuần trước ông Eisenkot đã có cuộc gặp riêng với ông Yaakov Asher, lãnh đạo đảng Do Thái giáo Torah Thống nhất nhằm thăm dò khả năng các đảng Do Thái giáo cực đoan tham gia chính phủ của mình.

Quốc hội Israel dự kiến bỏ phiếu vào ngày 17/11 về việc thay thế Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Amir Ohana thuộc đảng Likud bằng nghị sĩ Matan Kahana của đảng Yashar.

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel khóa 26 diễn ra ngày 27/10/2026, sau khi nhiệm kỳ theo luật định của quốc hội tiền nhiệm kết thúc.

Kết quả bầu cử giúp phe đối lập với ông Netanyahu, do ông Eisenkot lãnh đạo, củng cố vị thế. Có 67 nghị sĩ đề cử ông Eisenkot đứng ra thành lập chính phủ. Ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ của 46 nghị sĩ, trong khi 7 nghị sĩ không đề cử ứng viên nào.

Dù Likud giành được nhiều ghế nhất, Tổng thống Isaac Herzog vẫn trao quyền thành lập chính phủ cho ông Eisenkot vào ngày 8/11. Ông Eisenkot có 28 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày.

Kể từ đó, ông Eisenkot đã bắt đầu tham vấn các đảng chính thống giáo cực đoan và những nhóm chính trị khác nhằm xây dựng liên minh cầm quyền. Những lời kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết của ông Netanyahu đã thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa hai đảng Likud và Yashar, song đến nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.