Đàm phán hòa bình Ukraine tại Abu Dhabi: Mỹ hé lộ tiến triển an ninh, ông Trump tín hiệu bài toán biên giới

Phát biểu với báo giới ngày 8/11 trước chuyến sang Pháp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận những bước tiến trong việc định hình cấu trúc an ninh hậu chiến. Ông Rubio nhấn mạnh, bài toán bảo đảm an ninh chính là "chìa khóa" xuyên suốt mọi cuộc thảo luận thời gian qua:"Trong suốt các cuộc đàm phán, điều liên tục được nhắc lại là nhu cầu bảo đảm an ninh. Cơ sở hạ tầng an ninh hậu chiến của Ukraine và Châu Âu sẽ ra sao? Chúng tôi ghi nhận một số tiến bộ về hình thái của kiến trúc đó sau xung đột, và hy vọng sẽ có thêm bước tiến tại Abu Dhabi."

Đại diện cho phía Mỹ tại bàn đàm phán Abu Dhabi tới đây sẽ là hai Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Sự tham gia của ông Kushner nối tiếp chuỗi làm việc hiệu quả với đại diện Ukraine, NATO và các đối tác Châu Âu tại Brussels tuần qua.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của đài CBS phát sóng cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng chiến sự sẽ sớm chấm dứt. Đáng chú ý, Nhà Lãnh đạo Mỹ đưa ra dự báo về cục diện lãnh thổ của Ukraine sau thỏa thuận:"Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn thành việc đó và xung đột sẽ chấm dứt. Người dân sẽ thấy một Ukraine với hình dạng (biên giới) hơi khác một chút."

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đang dùng chiến thuật trì hoãn hay không, ông Trump khẳng định: “Tôi không nghĩ vậy”.

Ở mặt trận ngoại giao Châu Âu, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 8/11 chính thức xác nhận trên đài RTL rằng các quốc gia Châu Âu sẽ có mặt tại Abu Dhabi. Pháp chắc chắn cử đại diện tham gia để bảo vệ các lợi ích an ninh của Lục địa Già, khẳng định không thỏa thuận nào được thông qua nếu thiếu Châu Âu.

Trong diễn biến mới nhất ngày 9/11, RBC-Ukraine dẫn lời một nguồn tin nguồn tin riêng cho biết, phái đoàn Ukraine tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi ngày 10–11/11 do ông Rustem Umerov dẫn đầu. Thành phần phái đoàn còn có ông Budanov, ông Arakhamia, ông Serhii Kyslytsia và ông Vadym Skibitsky.