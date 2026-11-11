Đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi: Vẫn chưa có đột phá

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE ngày 10/11/2026.

Nga và Ukraine ngày 10/11 đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp dưới sự trung gian của Mỹ, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm.

Cuộc đàm phán đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc gặp là "rất hiệu quả", trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả phiên đàm phán mang tính "xây dựng và khá thực chất".

Trên thực tế, triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức, bởi đôi bên còn tồn tại những khác biệt sâu sắc về điều kiện chấm dứt chiến sự.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh, đưa những công dân Ukraine đang bị giam giữ trở về nước và hồi hương trẻ em bị đưa khỏi Ukraine. Các bên cũng đề cập đến những bảo đảm an ninh.

Trưởng phái đoàn Ukraine Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cảm ơn Mỹ vì những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột. "Người dân chúng tôi đang mong chờ cuộc chiến này kết thúc. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nền hòa bình lâu dài cho Ukraine", ông Umerov phát biểu.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky bày tỏ hy vọng cuộc gặp "sẽ cho phép các bên tiến thêm một bước trên con đường hướng tới hòa bình, vì lợi ích của người dân hai nước".

Bất đồng vẫn chưa được giải quyết

Mặc dù các bên nối lại đối thoại, tình hình chiến trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, trong khi giao tranh trên tiền tuyến vẫn ở thế giằng co.

Trên bàn đàm phán, Nga và Ukraine vẫn cho thấy cách biệt đáng kể về những điều kiện then chốt của một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 khu vực lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022, nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận những giới hạn nghiêm ngặt đối với lực lượng quân sự, cùng một số điều kiện khác.

Ông Putin muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện dựa trên những điều kiện này và không chấp nhận một lệnh ngừng bắn chung. Đối với Moscow, việc tạm dừng giao tranh chỉ tạo cơ hội để quân đội Ukraine nghỉ ngơi và bổ sung kho vũ khí.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ yêu cầu về lãnh thổ. Kiev cũng không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào đối với năng lực quân sự của Ukraine hoặc các thỏa thuận hợp tác với những đối tác phương Tây.

Ukraine cho rằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức là bước đi cần thiết đầu tiên trước khi tiến hành đàm phán về một giải pháp toàn diện hơn. Kiev đồng thời khẳng định cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ đề xuất này.

Trong một bài phân tích đăng trên kênh RT ngày 11/11, ông Fyodor Lukyanov - Tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs - nhận định rằng, phần lớn giới quan sát cho rằng không nên kỳ vọng vào một bước đột phá trong cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. Mặc dù thành phần các phái đoàn tham gia có thể bao gồm những quan chức cấp cao, nội dung thảo luận về cơ bản vẫn mang tính kỹ thuật. Ngoài ra, các phái đoàn không có thẩm quyền đưa ra những quyết định chính trị, trong khi lập trường công khai của cả Moscow và Kiev vẫn cho thấy rất ít dư địa để các bên thỏa hiệp.

Dù vậy, có một nhận định chung rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành nghiêm túc. Đáng chú ý hơn, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, vấn đề về cấu trúc an ninh tổng thể của châu Âu và những bảo đảm an ninh cần thiết đã trở thành trọng tâm của các cuộc thương thảo.