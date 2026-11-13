Đàm phán đình trệ, Iran tuyên bố tấn công radar của Mỹ tại Bahrain

Tên lửa Zolfaghar và Qadr được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran, Iran, ngày 24/7/2026. Ảnh: Anadolu

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng ngày 13/11, IRGC cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào một tháp viễn thông tại Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. IRGC tuyên bố đã phá hủy hệ thống radar nói trên, song cả thông tin về cuộc tấn công lẫn những thiệt hại đều chưa được xác minh độc lập.

Quân đội Mỹ và Bahrain chưa đưa ra xác nhận ngay lập tức về vụ việc.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục gia tăng, các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ và những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn vẫn hiện hữu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho rằng không cần thiết phải tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Ông bày tỏ hy vọng đạt được đột phá ngoại giao trong bối cảnh các đồng minh Arab kêu gọi kiềm chế. Tuy nhiên, ông cảnh báo các lực lượng Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể nối lại các cuộc không kích nếu tình hình thay đổi.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11, ông Trump tuyên bố Mỹ không còn cần thỏa thuận hòa bình với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang kiểm soát các nguồn tiền của Iran và eo biển Hormuz.

Mỹ đã không kích hạn chế nhằm vào những vị trí phòng không của Iran trên đảo Qeshm trong các ngày 2 và 6/11. Ông Trump mô tả chiến dịch mới nhất là hoạt động quân sự nhỏ.

Truyền thông đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây sức ép, đề nghị ông Trump phát động chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11, song Tổng thống Mỹ đã từ chối.

Trả lời phỏng vấn ngày 12/11, ông Trump cảnh báo Iran sẽ không tồn tại được lâu nếu sát hại một quan chức cấp cao của Mỹ. Những phát biểu này được đưa ra sau thông tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chuyển đến một căn cứ quân sự do những lo ngại về các mối đe dọa bị cáo buộc từ Iran, điều mà Tehran đã bác bỏ.

Trong khi đó, ngày 12/11, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ tham gia cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong đó có những căn cứ tại châu Âu, sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp. Ông viết trên mạng xã hội X: “Không có khoảng cách nào an toàn. Không có nơi trú ẩn an toàn. Không có quyền miễn trừ”.