Sau hơn hai tuần đàm phán kéo dài quá hạn chót ban đầu hai ngày (vốn dự kiến vào 20/11), Chủ tịch COP31 Murat Kurum (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chính thức tuyên bố tại phiên họp toàn thể rằng các bên không thể thông qua thỏa thuận.

Ông Kurum cho biết việc không đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia tham dự đồng nghĩa với việc các quyết định trong dự thảo văn kiện sẽ không được chấp nhận./.