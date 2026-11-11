Đàm phán ba bên tại UAE bước sang ngày thứ hai
Nga, Ukraine và Mỹ hôm nay (11/11) bước vào ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), sau khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc mà chưa ghi nhận đột phá đáng kể. Dù Mỹ và Ukraine đưa ra những đánh giá tích cực, các bên vẫn còn nhiều bất đồng về lãnh thổ, điều kiện ngừng bắn và cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-phan-ba-ben-tai-uae-buoc-sang-ngay-thu-hai-246261111124949748.htm