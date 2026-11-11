Đàm phán ba bên tại UAE bước sang ngày thứ hai

Toàn bộ 120 nghị sĩ Quốc hội Israel khóa 26 tuyên thệ nhậm chức ngày 10/11, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục điều hành chính phủ tạm quyền. Ngay trong ngày khai mạc, các đảng thuộc khối do lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot dẫn dắt đã trình loạt dự luật, trong đó có đề xuất thành lập ủy ban điều tra cấp nhà nước về vụ tấn công ngày 7/10/2023 và bãi bỏ một số đạo luật cải tổ tư pháp. Với 48 ghế trong khối nòng cốt, ông Eisenkot vẫn phải tìm thêm sự ủng hộ để thành lập chính phủ.