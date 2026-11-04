Đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ sẽ diễn ra tuần tới

Ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - mới đây cho biết, các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào tuần tới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trên mạng xã hội X, ông Steve Witkoff nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga trong hai ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo...

Ngoài ra, nhóm nhà đàm phán Mỹ cũng dự kiến gặp các quan chức châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) trong tuần này để thảo luận về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu xung đột, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Trên thực tế, dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực làm trung gian hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn.

Vòng đàm phán ba bên trước đó giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 2/2026, nhưng kết thúc mà không đạt được bước đột phá đáng kể.

Việc nối lại đối thoại ba bên diễn ra sau một loạt hoạt động ngoại giao của Mỹ tại Kiev và Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trở lại bàn đàm phán sau cuộc gặp ông Steve Witkoff tại St Petersburg cách đây hai tuần.

Dù các chính phủ châu Âu nhiều lần khẳng định cần có tiếng nói trong các cuộc đàm phán về tương lai Ukraine, song đại diện khu vực này nhiều khả năng không tham dự vòng trao đổi tại Abu Dhabi.