Đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine kết thúc, đặc phái viên Mỹ đến Moscow gặp Tổng thống Putin

Ông Kushner (trái) và ông Witkoff (giữa) tại họp báo sau đàm phán ba bên. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội X ngày 11/11, ông Kushner cho rằng việc đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán ba bên lần đầu tiên kể từ tháng 2 là bước đi quan trọng, hai bên đã đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm thu hẹp khác biệt. Theo kế hoạch, ngày 12/11 ông và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff lần lượt gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin (Ireland) để thảo luận kết quả đàm phán và các cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Về phía Nga, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov đánh giá cuộc đàm phán có ý nghĩa thực chất và rất hữu ích. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết ông Putin sẽ quyết định bước đi tiếp theo sau khi nghe báo cáo từ đại diện Nga và đặc phái viên Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục duy trì liên hệ với Mỹ, nhưng hiện chưa có kế hoạch hội đàm với đại diện Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nhấn mạnh Moscow sẵn sàng giữ liên hệ cởi mở với các bên.

Về phía Ukraine, Trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov thừa nhận vẫn còn những khác biệt đáng kể, song khẳng định hai bên có cơ hội tiếp tục thương lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ngoài đặc phái viên Mỹ, ông còn gặp lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Ukraine sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến triển về thỏa thuận hòa bình ngay trong năm nay.

Một kết quả đáng chú ý là Nga và Ukraine về nguyên tắc nhất trí tiến hành đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Theo ông Kushner, đây có thể là đợt trao đổi lớn nhất từ trước đến nay, dù các bên chưa công bố số lượng cụ thể.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhận định các cuộc đàm phán cho thấy Mỹ, Ukraine và châu Âu có sự đồng thuận, đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh Nga cần thể hiện thiện chí hợp tác.

Theo truyền thông quốc tế, các cuộc thảo luận cũng bộc lộ bất đồng về vai trò của châu Âu: Nga chưa ủng hộ việc để các nước châu Âu tham gia trực tiếp, trong khi Ukraine mong muốn các đối tác châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh lâu dài. Đức hoan nghênh đề xuất đưa đại diện châu Âu vào các cuộc đàm phán trong tương lai, song người phát ngôn chính phủ Đức nhấn mạnh phải đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự trước, sau đó mới thảo luận rộng hơn với Nga về an ninh châu Âu.

Cùng lúc, EU đồng ý đưa ra vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhắm tới 145 đối tượng, gồm hệ thống tài chính, đội tàu bóng tối và các cá nhân. Các ngoại trưởng EU dự kiến chính thức thông qua danh sách này vào thứ Hai tuần sau.

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