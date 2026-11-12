Đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine kết thúc

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky (ngoài cùng bên phải) trả lời phỏng vấn báo chí tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Trợ lý Tổng thống kiêm Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết, Nga và Ukraine đã nhất trí tiến hành một đợt trao đổi tù nhân mới quy mô lớn và đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề.

Trước đó, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 10/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày đầu tiên trong khuôn khổ cuộc đàm phán ba bên kéo dài hai ngày giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại UAE diễn ra theo hướng “mang tính xây dựng và khá thực chất”.

Các bên tập trung thảo luận về vấn đề nhân đạo, trong đó có việc trao trả tù binh, các bảo đảm an ninh cho Ukraine, các biện pháp giảm leo thang căng thẳng. Ông Zelensky cho biết đã chỉ đạo cụ thể cho nhóm đàm phán Ukraine về nội dung thảo luận tiếp theo, đồng thời định hướng các cuộc gặp rộng hơn trong những ngày tới với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và đại diện châu Âu.

Đây là cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2/2026 liên quan tình hình tại Ukraine. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Mikhail Galuzin, cùng một số quan chức quân sự, an ninh.

Phái đoàn Mỹ bao gồm các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại dẫn đầu, với sự tham gia của một số quan chức khác.