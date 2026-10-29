Đàm phán 3 bên Nga-Ukraine-Mỹ sẽ diễn ra sau ngày 4-11
TASS ngày 29-10 đưa tin, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4-11.
Thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp 3 bên tại Abu Dhabi sẽ diễn ra trong khoảng ngày 6 đến 10-11.
Trong cuộc gặp mới đây với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên về vấn đề Ukraine trong tháng 11 tới. Reuters cho biết nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2-2026.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/dam-phan-3-ben-nga-ukraine-my-se-dien-ra-sau-ngay-4-11-1062567