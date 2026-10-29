Đàm phán 3 bên Nga-Ukraine-Mỹ sẽ diễn ra sau ngày 4-11

Thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp 3 bên tại Abu Dhabi sẽ diễn ra trong khoảng ngày 6 đến 10-11.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp mới đây với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên về vấn đề Ukraine trong tháng 11 tới. Reuters cho biết nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2-2026.