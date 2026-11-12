Đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine: Đạt được tiến triển để thu hẹp bất đồng

Sau 8 tháng gián đoạn kể từ cuộc đàm phán trực tiếp ở Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 2, ngày 10-11 (giờ địa phương), Nga và Ukraine đã nối lại đối thoại tại Abu Dhabi với sự trung gian của Mỹ. Vòng đàm phán có sự tham gia của các phái đoàn Nga và Ukraine, cùng hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không trực tiếp tham dự.

Trong 2 ngày làm việc với thời gian đàm phán chưa đầy 7 giờ, các bên đã thảo luận tập trung vào những khía cạnh then chốt của việc thiết lập một hệ thống an ninh mới cho khu vực sau xung đột, trong đó có các cơ chế nhằm ngăn ngừa nguy cơ và tăng cường ổn định khu vực.

Quang cảnh cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), ngày 10-11. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Trợ lý Tổng thống kiêm Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết, về mặt nguyên tắc, Nga và Ukraine đã nhất trí tiến hành một đợt trao đổi tù nhân mới quy mô lớn. Chi tiết về hoạt động này sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngoài ra, vấn đề nhân đạo cũng đã được đưa ra thảo luận tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi. Tuy nhiên, ông Medinsky từ chối tiết lộ nội dung chi tiết trong quá trình đàm phán, đồng thời cho biết sẽ thông báo khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Mặc dù vậy, ông cho rằng, vấn đề kiến trúc an ninh ở châu Âu cần phải được giải quyết. Vấn đề này đã được Nga đề cập đến nhiều lần và là nội dung trọng tâm tại cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, ông cùng với người đồng cấp Steve Witkoff sẽ đến Moscow vào ngày 12-11, giờ địa phương, để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm trao đổi những nội dung đã thảo luận trong vòng đàm phán ba bên vừa kết thúc, đồng thời thúc đẩy một số vấn đề sau khi nhận thấy có triển vọng và cơ hội. Ông Kushner hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong cuộc gặp với Tổng thống Putin sau 2 ngày đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Trước đó, kết thúc ngày đàm phán đầu tiên, Đặc phái viên Kushner cho biết đã có “một vài ý tưởng hay” để thu hẹp những bất đồng giữa Nga và Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hoan nghênh việc Mỹ đưa châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi. Ông Zelensky nêu rõ, ông không cho rằng có thể bàn về an ninh châu Âu mà lại “thiếu vắng châu Âu”. Các đại diện châu Âu không tham gia trực tiếp vào vòng đàm phán ba bên giữa Nga-Mỹ-Ukraine, nhưng họ đã có mặt tại Abu Dhabi và họp riêng với các phái đoàn Ukraine và Mỹ.

Trước đó, ngày 10-11, tiết lộ với báo giới, Tổng thống Zelensky cho hay, một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị và các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này. “Việc tiến hành trao đổi tù binh đã được đưa ra thảo luận. Các bên đang xem xét phương án trao đổi 1.000 người mỗi bên, thậm chí có thể lên tới 1.500 người mỗi bên. Nói tóm lại, đây sẽ là một cuộc trao đổi quy mô lớn. Phía Mỹ sẽ mang nội dung này tới Nga để thảo luận. Vấn đề lãnh thổ cũng được phía Nga đề cập. Đương nhiên, đây là vấn đề cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo. Các cuộc thảo luận sẽ mở rộng hơn, bao gồm những bước đi tiềm năng cần được xem xét, các vấn đề năng lượng, Biển Đen, những chi tiết tiếp theo về trao đổi tù binh cũng như khả năng tổ chức một cuộc gặp 3 bên ở cấp lãnh đạo”, Tổng thống Zelensky cho hay.

Theo AP, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine để sớm chấm dứt xung đột kéo dài từ cuối tháng 2-2022. Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết, trước thềm cuộc đàm phán, Kiev và Moscow đã thể hiện một số sự linh hoạt trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Quan chức Mỹ không cung cấp chi tiết về sự linh hoạt được đề cập, nhưng ông cảnh báo rằng các tranh chấp lãnh thổ không thể được giải quyết nếu không có thỏa thuận về các sắp xếp an ninh hậu chiến tranh.

Giới quan sát nhận định, kết quả của vòng đàm phán lần này cho thấy triển vọng của những bước đi tiếp theo nhằm hướng tới chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, ở tiền tuyến, quân đội hai nước duy trì thế giằng co khi vẫn thực hiện các đợt tấn công mới vào nhau.