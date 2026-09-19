Đâm người suýt chết từ mâu thuẫn lúc ăn uống, thanh niên lãnh án 16 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30’ ngày 07/3, trong lúc ăn uống tại khu vực xóm 12, thôn Nam Bình 1, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), giữa Nguyễn Duy P. và anh Võ Văn Đ. xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xảy ra xô xát, Nguyễn Duy P. đã sử dụng một cây gậy ba khúc có thể kéo dài khoảng 63 cm đánh anh Võ Văn Đ. Sau đó, P. tiếp tục sử dụng một con dao dài khoảng 30 cm để chém nhiều nhát vào người anh Đ.

Hậu quả, anh Võ Văn Đ. bị nhiều thương tích tại vùng má, ngực, cánh tay, vùng bụng, lưng và một số vị trí khác trên cơ thể. Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đ. là 71%.

Bị cáo P. tại toà

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ, giám định các vật chứng liên quan. Kết quả giám định xác định con dao Nguyễn Duy P. sử dụng thuộc loại vũ khí có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy P. 14 năm tù về tội “Giết người” và 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Duy P. phải chấp hành 16 năm tù.

Bản án là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người trong việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống. Những mâu thuẫn, xích mích nếu không được kiềm chế, giải quyết đúng cách rất dễ phát triển thành hành vi bạo lực, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả người bị hại và chính người thực hiện hành vi.