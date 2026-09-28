Dám nghĩ, dám làm vì Nhân dân: Sẵn sàng nhận việc khó

Thấm nhuần tinh thần dám nghĩ, dám làm vì việc chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Bắc Ninh đã tiên phong nhận việc khó, chủ động dấn thân vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Đồng hành với cơ sở

Xác định giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn với khối lượng công việc lớn và tiến độ rất khẩn trương, thành phố đã tăng cường 25 cán bộ biệt phái có chuyên môn sâu về cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trước yêu cầu cấp bách, lực lượng biệt phái nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, đảm nhận nhiều khâu phức tạp. Những hồ sơ thiếu căn cứ, thông tin sai lệch đều được cán bộ trực tiếp xuống thực địa xác minh, cùng địa phương phân loại, tham mưu xử lý kịp thời, không để tồn đọng.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư thuộc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Trịnh Lan.

Anh Đỗ Đình Tiệp, cán bộ Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố là một trong những người biệt phái về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Bình. Anh Tiệp chia sẻ: “Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, gắn trực tiếp với quyền lợi cốt lõi của bà con, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, đơn vị tư vấn đến từng nhà tuyên truyền, giải thích cặn kẽ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong quá trình rà soát, tôi trực tiếp đối chiếu hồ sơ kê khai với hiện trạng sử dụng đất nhằm kịp thời chỉ ra thiếu sót, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quyền lợi người dân”.

Những nhiệm vụ phức tạp, phát sinh trong thực tiễn đang trở thành phép thử đối với đội ngũ cán bộ. Nhiều cán bộ sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, nhanh chóng thích ứng với yêu cầu thực tiễn, bám sát công việc, sâu sát người dân. Điểm chung là dám bước vào việc khó, giải quyết công việc đến cùng và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cường, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gia Bình khẳng định: “Đội ngũ cán bộ tăng cường đã phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng bắt nhịp thực địa, cùng gỡ khó từ những khâu phức tạp nhất như: Chuẩn hóa từng bộ hồ sơ, kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý và nguồn gốc đất. Sự đồng hành này đã san sẻ áp lực rất lớn cho cán bộ cơ sở, góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ dự án”.

Tinh thần sẵn sàng nhận việc khó cũng được minh chứng rõ qua công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với tổng diện tích thu hồi 17,47 ha ở phường Từ Sơn. Trực tiếp bám cơ sở thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chia sẻ: “Cán bộ chuyên môn phải vừa giải quyết nhiệm vụ thường xuyên, vừa dồn toàn lực cho công tác mặt bằng nên chúng tôi không làm việc dàn trải mà phân loại xử lý theo từng nhóm hồ sơ. Quan điểm là không vì tiến độ mà bỏ qua các bước xác minh, bảo đảm chuẩn xác, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Sơn trao đổi, rà soát trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền tập trung xử lý ngay, nội dung vượt thẩm quyền chủ động báo cáo đề xuất, không để ách tắc vì sợ sai hay đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời kiên trì lắng nghe, giải thích cặn kẽ trên cơ sở hồ sơ thực tế để Nhân dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình”. Nhờ đó, toàn bộ 100% hộ dân có đất phải thu hồi đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tính đến ngày 11/9, hơn 1.840 ha trong tổng số 1.960 ha phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được bàn giao, đạt hơn 94% diện tích cần giải phóng.

Phục vụ Nhân dân

Tại phường Hạp Lĩnh, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cơ sở thực hiện chuyển đổi linh hoạt vị trí công tác. Từ ngày 1/7/2025, đồng chí Trần Mạnh Lân được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường. Tháng 12/2025, đồng chí được điều động giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đồng chí Lân chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất khi nhận trọng trách mới là chức năng, nhiệm vụ có sự thay đổi, đòi hỏi phải chủ động, nhanh chóng bắt nhịp, nghiên cứu sâu quy định pháp luật và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Tôi xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục một cách đơn giản, nhanh gọn, minh bạch và đạt hiệu quả cao nhất”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Cứu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chủ động thích ứng và nỗ lực đổi mới, đến nay tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của phường đạt 99,49%; tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 96%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Tinh thần “dám nghĩ, dám làm” tiếp tục được nhân rộng ở nhiều xã, phường.

Tại phường Võ Cường, cán bộ chuyên trách đã nghiên cứu, vận hành trợ lý ảo “Võ Cường số” tư vấn thủ tục 24/7, giúp công dân giảm thiểu số lần đi lại. Tại phường Song Liễu, mô hình “Trợ lý Nhân dân” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp việc chuyển giao tiếp nhận, số hóa cho nhân viên bưu điện đã tạo bước đột phá trong phục vụ, giảm tải đáng kể áp lực cho công chức phường.

Những kết quả từ cơ sở cho thấy tinh thần dám nhận việc khó bắt đầu từ việc làm đúng nhiệm vụ được giao, đi vào những khâu khó, trực tiếp giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm về kết quả. Đây cũng là yêu cầu được Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải chủ động, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.