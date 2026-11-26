Người đứng đầu phải là điểm tựa cho tinh thần đổi mới

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra với cán bộ cơ sở không chỉ là duy trì hoạt động thông suốt mà còn phải chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, không để công việc đình trệ vì tâm lý chờ đợi, né tránh. Tinh thần này được xã Hoà Bình cụ thể hoá bằng việc người đứng đầu sâu sát, trực tiếp nắm bắt nhiệm vụ khó, phân công rõ người phụ trách, thời hạn giải quyết. Những bộ phận thực hiện chưa đạt yêu cầu được nhắc nhở, chấn chỉnh tại các cuộc họp thường trực đầu tuần. Mô hình “3 rõ - 3 kiểm - 3 kịp thời” cùng chương trình “Chiều thứ Sáu - không giấy hẹn” được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ.

Bà Trần Việt Thuỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình, cho biết: “Lãnh đạo xã dành khung giờ từ 16-17 giờ thứ Sáu hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đăng ký giải quyết 11 thủ tục hành chính trong 24 giờ. Ðồng thời, ứng dụng phần mềm theo dõi tiến độ từng nhiệm vụ, kịp thời đôn đốc những việc chậm, gắn trách nhiệm cán bộ với kết quả thực hiện”.

Bà Trần Việt Thuỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình, cùng lãnh đạo Chi bộ ấp Tân Tiến tham quan tuyến đường mới xây dựng, vận động người dân chung tay chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Nhờ cách làm này, từ khi sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, Hoà Bình có 52 sáng kiến, giải pháp cải tiến công tác được đăng ký, 38 sáng kiến được công nhận và áp dụng. Trong 7.220 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, có 7.165 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 99,24%; 6/8 vụ việc tồn đọng kéo dài được giải quyết dứt điểm.

Ở xã Châu Thới, tinh thần dám nghĩ, dám làm được đặt ra từ trách nhiệm của người đứng đầu trước những vấn đề mới, việc khó. Ðược thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Châu Thới, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng A, địa phương phải đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết các vấn đề về cán bộ, tài sản công, đất đai, đầu tư xây dựng, thủ tục hành chính. Một số nội dung chưa có tiền lệ ở cấp xã, quy trình thực hiện còn cần được hướng dẫn, hoàn thiện.

Trước yêu cầu đó, Ðảng uỷ xã xác định: Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định và tổ chức thực hiện; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ðồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Ðảng uỷ xã Châu Thới, nhấn mạnh: “Việc khó người đứng đầu phải đi đầu; việc mới phải chủ động nghiên cứu; việc thuộc thẩm quyền phải quyết định; quyết định phải có căn cứ; đã quyết định thì phải tổ chức thực hiện đến cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

Tinh thần trách nhiệm còn thể hiện qua việc sâu sát cơ sở, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng. Cụ thể, địa phương tổ chức hoà giải 37 vụ tranh chấp, tháo gỡ mâu thuẫn trong Nhân dân, giữ ổn định an ninh, trật tự.

Theo đồng chí Trương Ngọc Thảo, muốn cán bộ mạnh dạn đổi mới, người đứng đầu phải biết lắng nghe, hướng dẫn và bảo vệ những đề xuất có cơ sở, xuất phát từ lợi ích chung; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để phân định rõ rủi ro khách quan với hành vi cố ý làm sai, vụ lợi.

Khơi thông tâm lý, bảo vệ người dám làm

Thực tiễn cho thấy, muốn cán bộ dám làm, phải giao đúng việc, rõ quyền hạn, bố trí nguồn lực và có cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Ðây cũng là yêu cầu trong triển khai chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thời gian qua, nhiều cán bộ trong tỉnh chủ động cải tiến quy trình, đề xuất giải pháp, linh hoạt xử lý công việc, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sợ sai, ngại quyết định, chờ hướng dẫn, đùn đẩy trách nhiệm; có việc đã rõ quy định, rõ thẩm quyền nhưng vẫn chậm giải quyết. Sự chậm trễ ấy không chỉ ảnh hưởng tiến độ công việc mà còn làm ách tắc nguồn lực, bỏ lỡ cơ hội phát triển, tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị chuyên đề về nâng cao trách nhiệm, khơi thông tâm lý và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung diễn ra vào chiều 20/10, đồng chí Ðặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, yêu cầu các cấp uỷ nhận diện rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng sợ sai, né tránh, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm, khơi thông tâm lý và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi chung, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới”, ngày 20/10/2026.

Ðồng chí Ðặng Văn Dũng nhấn mạnh: “Bảo vệ cán bộ không thể chỉ bắt đầu khi đã xảy ra sai sót, thiệt hại rồi mới xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm. Trước khi yêu cầu họ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, bố trí nguồn lực cần thiết, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro, đồng thời theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện”.

Quan điểm này cho thấy trách nhiệm bảo vệ cán bộ phải được thực hiện ngay từ khi giao nhiệm vụ và trong suốt quá trình thực thi công vụ. Với những việc khó, liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, cơ quan chuyên môn cần tham gia từ đầu, làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền và phương án xử lý; không để cán bộ cơ sở tự xoay xở; những nhiệm vụ tồn đọng phải xác định rõ đơn vị chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm hoàn thành.

Trong giai đoạn phát triển mới, bản lĩnh cán bộ được thể hiện qua khả năng nhận diện vấn đề, quyết đoán trong phạm vi thẩm quyền và chịu trách nhiệm với kết quả đến cùng. Việc khó phải có người nhận, việc thuộc thẩm quyền phải được quyết định, việc đã quyết định phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Khi bộ máy vận hành hiệu quả, nguồn lực được khơi thông, quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm, tinh thần dám nghĩ, dám làm mới thực sự phát huy giá trị. Ðó cũng là thước đo trách nhiệm cán bộ hiện nay.