'Dám nghĩ, dám làm' tạo sức bật ở cơ sở

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn

Tháng 10/2025, ảnh hưởng của thiên tai khiến hai cây cầu tại thôn Đoàn Kết, xã Đồng Tâm bị hư hỏng, không thể sử dụng. Đây là những công trình giao thông quan trọng, kết nối xã Đồng Tâm với xã Tân Quang, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân và việc học tập của học sinh. Giao thông gián đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải khôi phục các tuyến kết nối. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm chủ động đề xuất phương án, tranh thủ nguồn lực của tỉnh để xây dựng hai cây cầu kiên cố thay thế các công trình bị hư hỏng. Với tổng mức đầu tư hơn 11,3 tỷ đồng, hai cây cầu được triển khai theo phương thức thi công khắc phục hậu quả thiên tai khẩn cấp. Đây cũng là những công trình đầu tiên do xã làm chủ đầu tư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu mới về năng lực tổ chức, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở.

Sau thời gian nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm và sự đồng thuận của Nhân dân, cây cầu dân sinh ở thôn Đoàn Kết đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Trong điều kiện tiến độ gấp, xã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị thi công, đồng thời vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, hai cây cầu hoàn thành sau 11 tháng thi công, sớm hơn 7 tháng so với hợp đồng. Đồng chí Lục Hải Xuyên, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Trong quá trình triển khai, 5 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 2.300 m2 đất để mở đường dẫn vào hai đầu cầu, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ kinh phí. Sự đồng thuận của người dân góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, tinh thần dám nghĩ, dám làm còn thể hiện ở việc chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, tổ chức lại sản xuất tại xã Kiên Đài. Trước thực tế sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào cây lúa, cây ngô, thu nhập còn hạn chế, địa phương xác định cần lựa chọn cây trồng phù hợp, gắn sản xuất với thị trường để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Với cây dưa chuột, Đảng ủy, UBND xã chủ động kết nối Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kinh doanh hàng nông sản An Hòa (tỉnh Phú Thọ), tổ chức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Mô hình được duy trì 6 năm, hiện có diện tích hơn 20ha tại các thôn Làng Khây, Khun Vìn, Khun Mạ, Bản Vả, Bản Ho, Nà Làng… Năm 2026, sản lượng dưa chuột của xã dự kiến đạt khoảng 1.800 tấn.

Cùng với dưa chuột, Kiên Đài triển khai trồng 5 ha sâm Bố Chính trên diện tích soi bãi, đất màu kém hiệu quả và đất một vụ lúa. Đây là hướng đi mới, đòi hỏi người trồng nắm vững kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tìm được đầu ra ổn định. Theo lãnh đạo xã Kiên Đài, hiện xã đang liên kết với doanh nghiệp để thu mua, chế biến các sản phẩm từ sâm Bố Chính, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Từ những mô hình này, vai trò của cán bộ cơ sở không dừng ở tuyên truyền, vận động mà còn phải tìm kiếm đối tác, hỗ trợ người dân tổ chức sản xuất và tháo gỡ vướng mắc. Khi sản xuất gắn với thị trường, người dân có thêm cơ sở để thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đánh giá bằng kết quả công việc

Ngày 30/9/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhằm cụ thể hóa các quy định, tỉnh đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng quý, chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức. Nội dung đánh giá gắn với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ giải quyết công việc, khả năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và mức độ hoàn thành mục tiêu được giao. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc chưa đạt yêu cầu.

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài cho biết: Việc đánh giá hằng quý là “thước đo” để tinh thần dám nghĩ, dám làm không dừng lại ở khẩu hiệu. Cơ chế xếp loại định kỳ tạo ra không khí thi đua sôi nổi, giúp cán bộ thấy rõ trách nhiệm hàng ngày của mình, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Để bảo đảm đánh giá thực chất, mỗi nhiệm vụ cần có tiêu chí và thời hạn hoàn thành cụ thể. Kết quả được đo bằng những sản phẩm thiết thực như tiến độ công trình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, hiệu quả mô hình sản xuất, mức tăng thu nhập của người dân hay chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Cách đánh giá này giúp nhận diện rõ cán bộ chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kịp thời chấn chỉnh tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh, nhấn mạnh: Tỉnh kịp thời rà soát, bổ sung quy chế nội bộ theo tinh thần Quy định số 220-QĐ/TW. Áp dụng nguyên tắc “Bốn rõ”, thực hiện nhất quán cơ chế “giao quyền - giám sát thực thi - quản trị rủi ro - đánh giá bằng kết quả”. Kết quả thực tiễn, sản phẩm cụ thể và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính được xác định là căn cứ quan trọng trong công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tôn vinh và trọng dụng tương xứng, đưa những cán bộ có tư duy đột phá, dám dấn thân vào các vị trí chủ chốt. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả việc bố trí cán bộ không phải người địa phương tại các cơ quan trọng yếu nhằm khách quan hóa công tác quản lý.