Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà giáo viên và học sinh Trường Mầm non Yên Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Yên Ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Có 14/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả năm đã đề ra. Giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng ước đạt 312 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 48 tỷ đồng, bằng 119,98% dự toán tỉnh giao...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Yên Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Việc tổ chức, triển khai ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn chậm; việc triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới chưa đi vào chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường (đặc biệt là chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư), quản lý hành lang giao thông thực hiện vẫn chưa thực sự quyết liệt, chuyển biến chưa thực sự rõ nét...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Yên Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định, việc nhận diện đúng những khó khăn, thách thức cho thấy bước chuyển rõ rệt về tư duy thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Yên Ninh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cần lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển dài hạn tạo ra động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Cán bộ chủ chốt xã Yên Ninh dự buổi làm việc.

Địa phương tập trung chỉ đạo, nắm chắc tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát huy tối đa công suất các sản phẩm còn dư địa tăng trưởng. Đặc biệt, cần quan tâm đến kết nối giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo sự liên kết vùng đồng bộ.

Cùng với đó, xã Yên Ninh cần quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân. Quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, quyết tâm xây dựng địa bàn không có ma túy. Qua đó, tạo dựng môi trường an toàn, trong sạch và lành mạnh để kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Trong chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm, tặng quà giáo viên và học sinh Trường Mầm non Yên Ninh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.