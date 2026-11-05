Dầm mưa dựng trường nơi biên giới

Toàn cảnh ngôi trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực đang dần được hoàn thiện

"Chạy đua" với thời gian

Trên công trường, nhịp lao động không vì những cơn mưa kéo dài mà chậm lại. Bởi phía sau tiến độ xây dựng là mong đợi của người dân và hàng trăm học sinh về một mái trường mới, nơi các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Con đường dẫn vào công trường lầy lội bùn, trơn trượt. Việc vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng và triển khai các phần việc xây dựng của đội thi công càng thêm khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ xây dựng ngôi trường. Trong điều kiện ấy, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Sư đoàn 309, Lữ đoàn 25 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng được huy động đến hỗ trợ địa phương. Vừa có mặt, các lực lượng nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp với đơn vị thi công, phân chia công việc để bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Người vận chuyển vật liệu, người san gạt mặt bằng, người hỗ trợ các hạng mục xây dựng. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Cán bộ, chiến sĩ góp sức xây trường nội trú

Quần áo lấm bùn, giày nặng trĩu nước sau những bước chân trên nền đất ướt, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để làm việc. Tiếng máy móc, tiếng cuốc xẻng, tiếng gọi nhau trên công trường tạo nên nhịp lao động khẩn trương. Thượng tá Đỗ Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng miền Nam, Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng, cho biết: Sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đến đúng thời điểm công trình bước vào giai đoạn nước rút. Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, lực lượng được tăng cường giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường.

Đến nay, công trình đã hoàn thành các khối nhà hành chính - thư viện, nhà học tập Tiểu học số 2, nhà học tập Trung học cơ sở, nhà học bộ môn và nhà công vụ giáo viên, dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2026.

Phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm

Với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường học không đơn thuần là góp thêm nhân lực cho một công trình. Đó còn là trách nhiệm đối với địa phương, là tình cảm dành cho đồng bào vùng biên giới - nơi điều kiện học tập của trẻ em còn nhiều khó khăn, cần thêm nguồn lực để được cải thiện.

Đại tá Nguyễn Hùng Chiến, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, cho biết: "Ngay khi nhận nhiệm vụ, đơn vị xác định rõ trách nhiệm và ý nghĩa của việc tham gia xây dựng trường. Lực lượng, phương tiện được chuẩn bị. Nhiệm vụ phân công cụ thể để cán bộ, chiến sĩ có thể bắt tay ngay vào công việc khi đến công trường".

Ông Dương Huy Toàn (thứ 2 từ phải sang), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Trực, có mặt tại công trường động viên bộ đội

Tinh thần ấy được thể hiện qua cách tổ chức và thực hiện từng phần việc. Khẩn trương nhưng không chủ quan, tranh thủ thời gian nhưng không xem nhẹ chất lượng, các lực lượng duy trì nghiêm kỷ luật, chú trọng an toàn lao động và phối hợp với đơn vị thi công để xử lý những khó khăn phát sinh do thời tiết.

Thượng tá Trần Minh Định, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25, chia sẻ: "Công trình thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, vào đúng mùa mưa. Vì vậy, các lực lượng phải chủ động phương án, tận dụng từng thời điểm có thể làm việc. Đối với lực lượng công binh, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng phần việc".

Giữa công trường, màu áo lính hòa cùng sắc áo của những người thợ xây dựng, mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc, cùng phối hợp để công trình sớm hoàn thành. Sự chung sức ấy góp phần giải quyết yêu cầu trước mắt về nhân lực, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa quân đội, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong thực hiện một công trình phục vụ dân sinh ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ông Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Trực, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Theo ông, sự có mặt của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân vùng biên.

Từ công trường hôm nay đến cơ hội học tập ngày mai

Từ sự hỗ trợ ấy, ý nghĩa của công trình càng được nhìn nhận rõ hơn. Một ngôi trường khang trang không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt mà còn tạo nền tảng để địa phương chăm lo tốt hơn cho việc học của trẻ em. Với quy mô 30 lớp học cùng nhà ăn và khu nội trú, công trình hướng đến việc tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, yêu cầu đặt ra là hoàn thành công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trường có thể vận hành hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Rồi đây, khi Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ mở ra một chặng đường mới cho học sinh vùng biên.

Những người lính sẽ trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhưng phần việc họ góp sức hôm nay vẫn còn hiện hữu. Dầm mưa dựng trường không chỉ là câu chuyện về nỗ lực hoàn thành một công trình đúng tiến độ. Đó còn là sự chung tay của lực lượng vũ trang với địa phương trong chăm lo giáo dục, tạo nền tảng cho sự phát triển tri thức ở vùng biên giới. Bởi bảo vệ biên cương không chỉ là giữ vững từng tấc đất, mà còn là góp sức để những thế hệ trẻ nơi đây có điều kiện học tập, trưởng thành và xây dựng quê hương.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực là một trong những dự án trường phổ thông nội trú vùng biên trọng điểm, được đầu tư với quy mô 30 lớp, dự kiến có khoảng 900 học sinh theo học. Công trình gồm các khối phòng học, khu hành chính, thư viện, nhà ăn, nhà đa năng và hệ thống khu nội trú phục vụ học sinh, giáo viên. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ tạo điều kiện để học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, được học tập và sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn.