Mùa xuân, trăm hoa đua nở khi những nhành đào nở bung trong tiết trời se lạnh, đó cũng là lúc những thảm mạ non xanh mơn mởn trải khắp ruộng đồng Việt Nam.

Mùa hạ cây cối xanh tốt, khi bước vào những tán rừng là một màu xanh tràn đầy nhựa sống phủ khắp, đó cũng là lúc những đầm sen rộ nở.

Mùa thu lá chuyển vàng rồi thành đỏ với những thảm lá phong đỏ rực, lá cây ngân hạnh nhuộm vàng góc phố. Để rồi khi đông đến ruộng đồng Việt Nam trải một thảm vàng chờ những bàn tay vung liềm thu hoạch. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh cảnh sắc đẹp tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Mùa xuân những nhành đào ở các vùng ôn đới của Châu Á bung nở tạo ra một cảnh quan tuyệt đẹp.

Hoa đào là biểu tượng của Nhật Bản nhưng loại hoa này cũng nở bung ở các nơi khác có vĩ độ cao ở Châu Á trải dài từ vùng cận nhiệt đến ôn đới. Đào nở báo hiệu cho xuân sang sau những tháng đông lạnh lẽo.

Mai cũng là một loại hoa tạo ra cảnh sắc ấn tượng cho mùa xuân. Khác với mai vàng ở miền nam Việt Nam, loài mai trắng cánh nhỏ thường được bắt gặp ở vùng ôn đới của Châu Á. Trong ảnh là một nhành mai trắng bung nở bên bờ hồ xanh biếc. Hoa mai trắng nở vào mùa xuân nổi tiếng qua bài Cáo tật thị chúng của Thiền sư Mãn Giác (1052–1096) thời Lý: Xuân qua, trăm hoa rụng / Xuân tới, trăm hoa cười / Trước mắt, việc đi mãi / Trên đầu, già đến rồi / Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua, sân trước, một nhành mai.

Cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp ở một công viên vào dịp xuân ở Châu Á.

Tại Việt Nam, mùa xuân là mùa nông dân gieo mạ cho vụ mùa mới. Trong ảnh là đồng lúa xanh mơn mởn màu mạ non ở tỉnh Tây Ninh.

Mùa xuân tại Việt Nam cũng là dịp vào Tết nguyên đán. Đây là mùa nông dân thu hoạch hoa bán Tết. Những thảm hoa trồng tạo nên sắc màu sống động. Trong ảnh là vườn hoa vạn thọ vàng ươm dịp Tết ở tỉnh Tây Ninh.

Bước sang mùa hè, cảnh sắc xanh tươi chiếm lấy cảnh quan. Có dịp bước chân vào những khu rừng thường xanh, du khách sẽ cảm nhận được khung cảnh xanh tươi vây lấy. Trong ảnh là màu xanh của một cánh rừng ven đô Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Vẻ đẹp của một nhành dương xỉ trong khu rừng ở Đài Loan (Trung Quốc) khi hạ về.

Vẻ đẹp của màu xanh cây cối thể hiện qua sinh bích (tường cây) trải dài dọc đường lên núi Dương Minh, Đài Loan (Trung Quốc) khi vào hạ.

Mùa hạ cũng là mùa mà những đầm sen bung nở. Trong ảnh là vẻ đẹp của một đài sen nở trong đầm ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).

Sang thu rừng cây bắt đầu chuyển màu. Những chiếc lá phong xanh tươi ngày nào dần chuyển màu.

Trong rừng phong đã lốm đốm vài lá chuyển vàng rồi đỏ.

Một tán phong chuyển vàng giữa sắc trời trong vắt khi vào thu ở núi Dương Minh, đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tại Việt Nam, một số nơi ở vùng cao lá cũng chuyển màu. Trong ảnh là một cánh rừng chuyển màu lá sang vàng, đỏ khi vào thu ở Di Linh, Lâm Đồng.

Ở TP.HCM, một số loài cây lá cũng chuyển màu sang thu (dù thực tế đây là mùa khô ở Miền Nam). Trong ảnh là một tán cây chuyển màu lá chụp được ở phường Bến Thành, TP.HCM.

Cận cảnh màu lá phong chuyển đỏ khi gần cuối thu sang đông.

Tại một số quốc gia vùng ôn đới như Hàn Quốc, mùa thu còn phủ một sắc lá vàng trên phố phường đến từ màu lá cây ngân hạnh. Trong ảnh là phố phường phủ bóng lá vàng của cây ngân hạnh ở thủ đô Seoul.

Sắc thu với bầu trời trong vắt và những tán cây chuuyển màu trong cung Cảnh Phúc ở Seoul, Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, mùa thu còn là mùa thu hoạch trên những cánh đồng. Trong ảnh là một màu vàng ươm trên đồng ruộng ở tỉnh Tây Ninh khi ruộng lúa chờ thu hoạch.

Khi đông sang, nhiều nơi tại Châu Á tuyết phủ trắng tạo nên một vẻ đẹp tinh khiết. Trong ảnh là một rừng cây lá kim chìm trong tuyết trắng được chụp từ trên cao.

Tuyết trắng và rừng cây tạo nên trải nghiệm thú vị đem lại vẻ đẹp viên mãn cho chu kỳ 1 năm 4 mùa. Mỗi mùa là một vẻ đẹp. Xách ba lô lên và đi là cách cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên một cách thiết thực nhất.