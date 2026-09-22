Dầm mình trong nước lũ cứu 450.000 con gà

Lực lượng Công an xã Yên Trường dầm mình trong nước, hỗ trợ di chuyển đàn gà khỏi khu vực ngập. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Mưa lớn khiến nước dâng nhanh, tràn vào trang trại gà Trình Yến, ở thôn Yên Trung 1, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa.

Trang trại có khoảng 45 vạn con gà, phần lớn đang chuẩn bị xuất chuồng, với tổng khối lượng ước khoảng 100 tấn.

Trước nguy cơ thiệt hại lớn, Công an xã Yên Trường đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể và người dân khẩn trương hỗ trợ chủ trang trại di chuyển đàn gà và tài sản ra khỏi khu vực ngập.

Nước ngập sâu, rút chậm, nền đất trơn trượt khiến việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

Để tạo tuyến đưa đàn gà ra ngoài, một băng chuyền bằng sắt dài hàng trăm mét được lắp đặt, nối từ khu vực chuồng nuôi đến điểm tập kết.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp xuống nước, vận chuyển từng lồng gà lên băng chuyền.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đưa từng lồng gà lên băng chuyền trong điều kiện nước ngập sâu. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Tại các vị trí tiếp theo, lực lượng tham gia tiếp tục chuyển gà đến điểm tập kết. Người đưa gà lên, người vận chuyển, người tiếp nhận, mỗi người một việc, tạo thành một dây chuyền liên tục.

Công việc được thực hiện trong nhiều giờ giữa điều kiện nước ngập và nền đất trơn trượt.

Quần áo ướt sũng, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng vẫn bám vị trí, tranh thủ từng phút để đưa được càng nhiều gà và tài sản ra khỏi vùng ngập.

Đối với chủ trang trại, đàn gà không chỉ là tài sản lớn mà còn là nguồn sinh kế của gia đình.

Trong lúc nước lũ dâng nhanh, sự có mặt kịp thời của Công an xã cùng các lực lượng tại chỗ đã bổ sung nhân lực, phương tiện, hỗ trợ gia đình ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại.

Giữa vùng ngập, lực lượng Công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể và người dân cùng chung tay hỗ trợ chủ trang trại.

Mỗi người một phần việc, tất cả tập trung đưa đàn gà và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian sớm nhất.