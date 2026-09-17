Dầm mình trong mưa ngập, giữ an toàn giao thông ở 3 điểm xung yếu phường Bồ Đề

Ngay từ 6h sáng nay 17-9, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Bồ Đề đã chủ động triển khai phương án ứng trực tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng. Qua nắm tình hình, trên địa bàn phường có 3 điểm ngập đáng chú ý tại phố Ngọc Lâm, phố Hoàng Như Tiếp và tuyến đường Nguyễn Gia Bồng.

Cùng nhân dân xử lý sự cố giao thông

Tại những vị trí này, nước ngập khiến mặt đường trơn trượt, việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt đối với xe máy và người đi bộ.

Trong mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề không chỉ đứng chốt tại các điểm ngập mà còn trực tiếp triển khai hệ thống rào chắn, biển cảnh báo, điều chỉnh hướng lưu thông để hạn chế phương tiện đi vào khu vực ngập sâu.

Công an phường Bồ Đề chốt trực từ sớm tại các điểm ngập úng trên địa bàn

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục ướt sũng vì mưa, cùng người dân di chuyển, dựng từng hàng rào chắn giữa dòng nước đã trở thành hình ảnh dễ nhận thấy trên các tuyến phố bị ngập.

Tại khu vực phố Ngọc Lâm, lực lượng làm nhiệm vụ liên tục hướng dẫn phương tiện đi theo hướng an toàn, đồng thời bố trí rào chắn tại những vị trí cần thiết. Những hàng rào di động được đưa xuống lòng đường nhằm cảnh báo người điều khiển phương tiện, tránh đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ phân luồng, lực lượng Công an phường Bồ Đề còn trực tiếp hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển. Khi nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên quan sát, kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân không cố tình đi qua những khu vực nước sâu hoặc có dòng chảy mạnh.

Rào chắn tuyến phố ngập úng cảnh báo người tham gia giao thông

Tại tuyến đường Nguyễn Gia Bồng, tình trạng ngập kéo dài khiến một phần mặt đường bị nước bao phủ. Lực lượng Cảnh sát trật tự được bố trí tại đây để tổ chức cảnh báo, điều tiết giao thông, không để phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Trao đổi về công tác ứng trực trong điều kiện mưa ngập, Trung tá Nguyễn Đức Văn cho biết, ngay khi có thông tin về tình hình mưa lớn, Công an phường đã chủ động rà soát các vị trí có nguy cơ ngập, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để nắm tình hình và tổ chức phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng CAP Bồ Đề cho biết, với đặc thù địa bàn có những tuyến phố thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng làm nhiệm vụ là phải có mặt kịp thời, đánh giá thực tế mức độ ngập và diễn biến giao thông để có phương án xử lý phù hợp.

“Trong điều kiện mưa lớn, việc bảo đảm an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu bám địa bàn, chủ động phân luồng, đặt rào chắn, biển cảnh báo tại các điểm ngập và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp”, Trung tá Nguyễn Đức Văn chia sẻ.

Hỡ trợ người dân lưu thông tại các điểm trường học

Cũng theo lãnh đạo Công an phường, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phải duy trì ứng trực liên tục, bởi tình trạng ngập có thể thay đổi nhanh theo lượng mưa. Bên cạnh việc điều tiết giao thông, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan sát, kịp thời phát hiện những tình huống bất thường để hỗ trợ người dân.

Thực tế tại hiện trường cho thấy, giữa trời mưa nặng hạt, khi nhiều người tìm cách hạn chế ra đường, những cán bộ Công an phường Bồ Đề vẫn có mặt tại các điểm ngập. Người đứng giữa lòng đường hướng dẫn phương tiện; người trực tiếp kéo, dựng rào chắn; người hỗ trợ người dân và kiểm tra tình hình giao thông.

Những công việc tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm mưa ngập. Một hàng rào được đặt đúng vị trí, một phương tiện được hướng dẫn đi đúng hướng hay một người dân được nhắc nhở kịp thời có thể góp phần phòng ngừa những sự cố đáng tiếc.

Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao của các chiến sỹ Công an phường Bồ Đề trong những ngày mưa gió

Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an phường cũng phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân để di chuyển, sắp xếp hệ thống rào chắn khi cần thiết, bảo đảm cảnh báo được duy trì tại các khu vực ngập.

Mưa lớn có thể khiến giao thông đô thị đảo lộn trong thời gian ngắn. Nhưng tại những điểm ngập trên địa bàn phường Bồ Đề, sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát trật tự đã góp phần giữ cho dòng phương tiện được kiểm soát, hạn chế nguy cơ mất an toàn và hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm thời tiết bất lợi.

Giữa những con phố ngập nước, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề dầm mình trong mưa, bám chốt, phân luồng, dựng rào chắn là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở - khi người dân cần, lực lượng công an luôn có mặt.