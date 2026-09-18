Dầm mình giữa lũ, giữ 15 tấn cá ở ngoại thành Hà Nội

VIDEO: Dầm mình giữa lũ sông Tích, giữ 15 tấn cá.

Cánh đồng Đồng Vòng, xã Kiều Phú ngập sâu sau nhiều ngày mưa lớn. Đây là khu vực người dân nuôi cá kết hợp trồng lúa.

Sáng 18/9, hàng chục cán bộ của Trung tâm Khuyến nông - Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú cùng người dân kiểm tra hệ thống lưới bao quanh vùng nuôi cá.

Nước dâng kéo theo bèo, cành cây và rác dồn vào lưới. Người dân liên tục vớt bỏ để giảm sức nặng, tránh lưới bị kéo đổ.

Những đoạn lưới bị nghiêng được dựng lại, bổ sung cọc tre, cọc thép để gia cố trước dòng nước.

Khu Đồng Vòng hiện có khoảng 15 tấn cá. Khi khu vực nuôi bị ngập, chỉ cần lưới đổ hoặc thủng, cá có thể theo dòng nước thoát ra ngoài.

Khoảng 3 km lưới được dựng bao quanh vùng nuôi cá. Những ngày nước lên cao, người dân phải thường xuyên đi dọc tuyến để kiểm tra.

Bèo, cành cây và rác bám dày trên lưới được người dân thu gom, kéo lên bờ để giảm áp lực lên hệ thống lưới.

Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều diện tích sản xuất ven sông Tích vẫn ngập, một số tuyến đường nội đồng ngập sâu.

Đến trưa 18/9, người dân cùng lực lượng hỗ trợ vẫn có mặt tại khu vực nuôi cá, vớt rác và kiểm tra những đoạn lưới có nguy cơ bị đổ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Kiều Phú ngập sâu. Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú, tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 14/9 đến 7h ngày 16/9 đạt 302,2 mm. Nước sông Tích sau đó dâng nhanh, vượt báo động III. Đến sáng 18/9, dù mưa đã giảm, mực nước sông vẫn ở mức 8,33-8,64 m, cao hơn báo động III từ 0,24-0,33 m.