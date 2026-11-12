Đầm maxi phết đất: Tuyên ngôn nữ tính đầy phóng khoáng cho mùa lạnh cuối năm

Điểm cuốn hút của xu hướng đầm maxi mới này nằm ở cách những thiết kế tưởng chừng đơn giản được nâng tầm bằng kỹ thuật xử lý chất liệu. Thay vì bề mặt phẳng phiu thường thấy, phần thân váy có thể được tạo hiệu ứng nhún, xếp nếp, xoắn vải, đắp lớp hoặc buông rủ bất đối xứng.

Chất thun co giãn giúp trang phục ôm vừa vặn nhưng vẫn tạo độ chuyển động mềm mại khi bước đi. Phần gấu váy dài chạm đất càng làm tăng cảm giác thướt tha, tạo nên diện mạo vừa phóng khoáng vừa có chút bí ẩn.

Đen là lựa chọn cho những cô nàng mê vẻ tối giản

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch nhưng không muốn outfit quá an toàn, hãy thử một chiếc maxi đen với phần thân được tạo nếp cầu kỳ. Những đường vải xoắn quanh ngực, phần tà buông dài hay chi tiết tua rua chạy dọc thân váy giúp thiết kế có thêm chiều sâu mà không cần đến họa tiết nổi bật.

Những đôi bốt cổ thấp, bốt cao cổ cũng là lựa chọn thú vị để cân bằng vẻ mềm mại của chiếc váy bằng một chút cá tính. Nếu muốn giữ tinh thần nữ tính, hãy ưu tiên khăn choàng mỏng, túi xách dáng nhỏ và khuyên tai bản nổi.

Đừng quên rằng chính những món phụ kiện được lựa chọn khéo léo sẽ giúp tổng thể trông có chủ đích và thời thượng hơn.

Nâu be trung tính ấm áp, tôn dáng và dễ phối thêm phụ kiện

Sắc nâu be mang đến cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và đặc biệt phù hợp với không khí cuối năm. Bạn có thể phối cùng sandals quai mảnh, túi xách nhỏ và trang sức ánh kim để hoàn thiện diện mạo mang hơi hướng tối giản sang trọng.

Một trong những ưu điểm của maxi phết đất là khả năng biến hóa linh hoạt theo thời tiết. Khi trời bắt đầu lạnh, bạn có thể chọn thiết kế tay dài, cổ cao hoặc khoác thêm áo da, blazer dáng rộng bên ngoài. Với những ngày chưa đủ lạnh, bạn có thể diện đầm maxi ống và đeo phụ kiện kiểu layer để tạo điểm nhấn trên nền trang phục basic.

Đỏ rượu - thêm chút kịch tính cho những buổi dạ tiệc

Không chỉ giới hạn ở những gam màu trung tính, maxi phết đất còn trở nên nổi bật hơn khi được thể hiện qua sắc đỏ quyến rũ. Một chiếc váy hai dây hoặc cúp ngực với phần thân được xếp lớp mềm mại sẽ tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt, đặc biệt khi kết hợp cùng chất liệu thun mỏng có độ rủ.

Nếu muốn diện mạo nhẹ nhàng hơn, hãy chọn đầm có thiết kế cổ cao, tay dài và phần chân váy xếp tầng cũng là gợi ý đáng thử. Màu đỏ nổi bật có khả năng tạo nên những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ trong các buổi hẹn hò, tiệc tối hay sự kiện cuối năm.