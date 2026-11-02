Đầm Hà phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng

Xã Đầm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đầm Hà, Tân Bình, Đại Bình, Tân Lập và thị trấn Đầm Hà trước đây. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, Đảng ủy xã Đầm Hà xác định phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ông Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Anh

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Đảng uỷ xã Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiều hình thức, bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy quyền tham gia của Nhân dân. Các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư, các khoản đóng góp và thủ tục hành chính được công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, khu phố, thông qua các hội nghị Nhân dân, hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và các nhóm Zalo cộng đồng, tạo điều kiện để người dân được biết, tham gia ý kiến, bàn bạc và quyết định những nội dung theo quy định.

Không chỉ tham gia bàn bạc, quyết định, người dân còn trực tiếp đóng góp nguồn lực, công sức xây dựng địa phương. Từ tháng 7/2025 đến nay, Nhân dân đã hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để triển khai 5 dự án, công trình; đồng thời xã hội hóa xây dựng 3 sân vui chơi, chỉnh trang 2 khu di tích đình, chùa với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

Bà Phan Thị Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và bà Lê Thị Kim Cúc, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TP Quảng Ninh tham gia buổi làm việc.

Quyền giám sát của Nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong giai đoạn 2025-2026, các đơn vị đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề; Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ giám sát hơn 30 công trình, phát hiện 12 hạng mục cần điều chỉnh, góp phần tiết kiệm ngân sách trên 350 triệu đồng.

Kết quả thực hiện dân chủ còn được thể hiện qua những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,5%, 100% thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Tháng 2/2026, Đầm Hà được công nhận là đô thị loại III và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Bên cạnh đó, xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo khó khăn về sửa chữa nhà trong 9 tháng đầu năm 2026 với số tiền 560 triệu đồng.

Ông Trần Anh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đầm Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Anh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đầm Hà khẳng định: Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân được địa phương xác định là một trong những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điều quan trọng không chỉ là tạo điều kiện để người dân được tham gia đóng góp ý kiến mà còn phải thực sự lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Để tạo nền tảng cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đầm Hà đã ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ông Vũ Huy Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Đảng ủy xã duy trì giao ban định kỳ giữa Thường trực Đảng ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với cấp ủy, HĐND và UBND xã đã ban hành các nghị quyết, quy chế, kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Trong tham gia xây dựng Đảng, từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã tổ chức gần 200 hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiếp nhận trên 800 lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết, đề án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua 15 hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị Nhân dân với trên 1.350 lượt người tham dự, các tổ chức đã tiếp nhận, tổng hợp 25 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực như đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, nuôi trồng thủy sản và phát triển hạ tầng.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Đảng ủy xã Đầm Hà kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau khi tiếp nhận công tác dân vận; nghiên cứu bổ sung nhân sự chuyên trách đối với chức danh phó các tổ chức chính trị - xã hội xã. Đối với thành phố, Đầm Hà đề xuất nâng mức phụ cấp cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách, cán bộ thôn, khu phố; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng dân vận, giám sát, phản biện xã hội và chuyển đổi số.

Ông Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Đảng ủy xã Đầm Hà cũng như tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn từ thực tiễn cơ sở.

Theo ông Đỗ Văn Dũng, cuộc khảo sát nhằm nhận diện những cách làm hiệu quả, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, qua đó có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ xây dựng Đề án “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”.

Đánh giá về kết quả của địa phương, ông Đỗ Văn Dũng ghi nhận, mặc dù địa bàn sau sắp xếp rộng, dân cư phân tán, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi, Đầm Hà đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; duy trì đối thoại, tiếp nhận kiến nghị, công khai thông tin và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Đỗ Văn Dũng đề nghị Đảng ủy xã rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp ủy, chính quyền và MTTQ trong công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo đảm rõ đầu mối, rõ nhiệm vụ. Việc rà soát, xác định trách nhiệm cần được triển khai ngay trong tháng 11/2026, những nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cấp trên hướng dẫn.

“Đặc biệt, địa phương cần lựa chọn một mô hình cụ thể để triển khai sâu, có thể kiểm chứng hiệu quả thông qua quy trình “công khai – lấy ý kiến – tiếp thu, giải trình – giám sát – đánh giá”. Việc đánh giá cần gắn với các chỉ tiêu thiết thực như tỷ lệ kiến nghị được phản hồi, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, số kiến nghị sau giám sát được khắc phục và mức độ hài lòng của người dân”, ông Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh.

Đoàn công tác đi khảo sát thực tế mô hình sản xuất tôm giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh.

Đối với những kiến nghị của xã về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ sau chuyển giao công tác dân vận, chế độ đối với cán bộ cơ sở và hạ tầng số dùng chung, Đoàn công tác ghi nhận để tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng Đề án.

Trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế mô hình sản xuất tôm giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Việt Úc).