Ngày 20/11, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cù Văn An (SN 1993, quê Ninh Bình) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Cù Văn An tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Cù Văn An (SN 1993, quê Ninh Bình) và anh Nguyễn Đình Chinh cùng làm việc tại công trình xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Hai người cũng thuê trọ tại nhà ông Dương Văn Biên trên địa bàn.

Trong quá trình làm việc, anh Chinh được giao nhiệm vụ quản lý, đôn đốc công nhân, trong đó có An. Ngày 20/4/2026, khi được anh Chinh hướng dẫn, chỉ đạo công việc, An cảm thấy khó chịu vì cho rằng bản thân có kinh nghiệm, tay nghề cao nên không cần người khác chỉ đạo. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã.

Mang theo sự bực tức, An nảy sinh ý định sát hại đồng nghiệp. Sáng 25/4/2026, khi đến một quán bánh mì tại Hải Phòng, An nhìn thấy con dao gọt hoa quả treo trong khu vực bếp nên lén lấy, giấu vào túi quần với mục đích sử dụng để đâm anh Chinh.

Sau khi ăn sáng, An bắt taxi từ Hải Phòng về phòng trọ tại phường Bãi Cháy, chờ anh Chinh trở về. Khoảng 11h cùng ngày, khi anh Chinh vừa đi làm về và mở cửa phòng, An bất ngờ lao ra, dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực trái và ngực phải. Khi anh Chinh cúi người xuống, An tiếp tục đâm một nhát vào vùng mặt bên trái.

Bị tấn công, anh Chinh bỏ chạy, An tiếp tục đuổi theo, cầm dao đâm về phía nạn nhân nhưng không trúng. Phát hiện sự việc, ông Biên chạy đến can ngăn, đẩy An ra, tạo điều kiện để anh Chinh chạy thoát ra sân sau. Sau đó, An cầm dao bỏ chạy ra đường Quốc lộ 18, vứt hung khí vào bụi cỏ ven đường rồi bỏ trốn.

Anh Chinh được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân bị tổn thương 38% sức khỏe, với nhiều thương tích nghiêm trọng như vết thương thấu ngực, bụng, tổn thương nhu mô phổi, cơ hoành và gan. Cơ quan chuyên môn xác định, nếu không được cấp cứu kịp thời, các thương tích này có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 26/4/2026, Cù Văn An bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh bắt giữ. Quá trình điều tra, An khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận nhận thức được việc dùng dao đâm vào vùng ngực, mặt là những vị trí nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn thực hiện.

Đáng chú ý, con dao An sử dụng được xác định thuộc danh mục dao có tính sát thương cao. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người được xác định là vũ khí quân dụng.

Với hành vi trên, Cù Văn An bị truy tố về hai tội danh: “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Bị hại cũng có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho An.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cù Văn An 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 13 năm tù.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống. Chỉ từ một bất đồng nhỏ, sự nóng giận và hành vi bạo lực đã khiến bị cáo phải trả giá bằng nhiều năm tù, đồng thời để lại những tổn thương nghiêm trọng cho người bị hại.