Đầm Dơi tăng cường tuyên truyền phòng, chống kiến ba khoang

Kiến ba khoang là loài côn trùng có chứa chất gây kích ứng mạnh trong dịch cơ thể. Khi bị đập hoặc chà xát trên da, dịch tiết của kiến có thể gây viêm da tiếp xúc. Người bị ảnh hưởng thường có cảm giác nóng rát, đỏ da, sau đó có thể xuất hiện mụn nước, mụn mủ hoặc tổn thương da. Các tổn thương thường xuất hiện ở vùng da tiếp xúc và có thể lan rộng do dịch tiết bị dây sang vùng da khác.

Kiến ba khoang xuất hiện tại một hộ dân trên địa bàn Ấp 4, xã Đầm Dơi.

Để chủ động phòng tránh, người dân cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, giữ môi trường sống thông thoáng; đóng cửa, buông rèm hoặc sử dụng lưới chống côn trùng. Khi ngủ nên sử dụng màn. Vào ban đêm, cần hạn chế để ánh sáng trong nhà thu hút côn trùng từ bên ngoài, nhất là khi cửa ra vào, cửa sổ không có biện pháp che chắn phù hợp.

Thầy thuốc Ưu tú Trần Quốc Đoàn, Giám đốc Trạm Y tế xã Đầm Dơi, cho biết: “Người dân không chủ quan khi phát hiện kiến ba khoang; tuyệt đối không dùng tay đập hoặc chà xát trực tiếp lên da. Người dân nên sử dụng giấy, dụng cụ hoặc đeo găng tay để bắt và loại bỏ côn trùng an toàn. Nếu đã tiếp xúc với kiến ba khoang, cần rửa vùng da nghi ngờ tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Khi xuất hiện các dấu hiệu đỏ rát, nổi mụn nước hoặc tổn thương da, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn điều trị.

Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh kiến ba khoang, bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình. (Ảnh: Trạm y tế xã Đầm Dơi cung cấp)

Chủ động phòng tránh kiến ba khoang là biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành y tế, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh./.