Đầm Dơi cần khoảng 13,5 tỷ đồng nâng cấp thiết chế văn hoá, thể thao

Xã Đầm Dơi được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Dân, xã Tân Duyệt và phần còn lại của Xã Tạ An Khương, gồm ấp Tân Điền B. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có diện tích tự nhiên 96,28 km², dân số 39.191 người, với 9 ấp.

Đoàn công tác do bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Cà Mau (thứ 5 từ trái sang), làm Trưởng đoàn, khảo sát tại Nhà thi đấu đa năng xã Đầm Dơi.

Hiện nay, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn xã gồm sân biểu diễn tại Trung tâm Công ích xã, nhà luyện tập thể thao đa năng, 2 cụm thiết bị thể thao ngoài trời, nhà truyền thống có không gian trưng bày, tuyên truyền, thư viện và nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng của đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Đồng Tâm (Salatel).

Bên cạnh đó, xã có hệ thống truyền thanh với 43 cụm loa và công nghệ viễn thông tại các ấp; 4 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao đang sinh hoạt; nhà văn hoá của 9 ấp cùng các sân bóng đá, bóng chuyền phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khoẻ và sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Đoàn công tác khảo sát khu vực kỹ thuật tại Trung tâm Công ích xã Đầm Dơi, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thông tin, truyền thông tại địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND xã, đa số thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn chưa đạt chuẩn theo quy định; cơ sở vật chất và trang thiết bị còn hạn chế. Một số công trình được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp; các hạng mục, phòng chức năng, sân bãi và thiết bị phục vụ hoạt động chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức các hoạt động.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm báo cáo, xã đã đăng tải hơn 1.600 tin, bài, với hơn 1.700 giờ phát trên hệ thống truyền thanh; đăng tải hơn 1.000 lượt tin, bài trên trang thông tin điện tử, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Nhà văn hoá ấp Tân Trung, tìm hiểu hiện trạng cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Đến nay, xã thành lập và duy trì 4 câu lạc bộ, gồm 2 câu lạc bộ dưỡng sinh, 1 câu lạc bộ múa dân vũ và 1 câu lạc bộ đờn ca tài tử, với gần 100 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ tạo điều kiện để người dân giao lưu, rèn luyện sức khoẻ, phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng.

Ông Lê Hoàng Hôn, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi, báo cáo với đoàn giám sát về thực trạng cơ sở vật chất, kết quả tổ chức hoạt động và nhu cầu đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao.

Theo dự kiến của địa phương, tổng kinh phí cần thiết để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục thiết chế văn hoá, thể thao khoảng 13,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này dự kiến tập trung xử lý các hạng mục cấp thiết như hội trường, nhà vệ sinh, sân bãi, đường nước, hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân bóng đá, bóng chuyền và khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Nhà báo Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Tại buổi làm việc với UBND xã Đầm Dơi, các thành viên đoàn giám sát trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động; việc bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác quản lý, khai thác các điểm sinh hoạt văn hoá, thể thao ở cơ sở và khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, rèn luyện thể chất của người dân.

Ông Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Cà Mau, trao đổi về việc phát triển phong trào thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của người dân xã Đầm Dơi trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng từng thiết chế văn hoá, thể thao; xác định rõ những hạng mục xuống cấp, thiếu trang thiết bị và nhu cầu đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời, chú trọng hiệu quả sử dụng sau đầu tư, tránh tình trạng công trình được xây dựng nhưng hoạt động chưa tương xứng với công năng.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Cà Mau Trần Thị Huỳnh Dao, phát biểu tại buổi làm việc, đề nghị địa phương rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp và nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế văn hoá, thể thao.

Qua khảo sát thực tế tại xã Đầm Dơi, đoàn giám sát có thêm cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế và nhu cầu đầu tư thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở. Việc quan tâm bố trí nguồn lực, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức hoạt động sẽ góp phần phát huy hiệu quả các công trình hiện có, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hưởng thụ văn hoá và rèn luyện thể chất của người dân./.