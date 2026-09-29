Đâm dao tại trường học ở Slovakia, 3 người thương vong

Cảnh sát cho biết, đã kiểm soát được tình hình và không còn mối đe dọa đối với công chúng. Nhà chức trách chưa công bố động cơ vụ tấn công và chưa xác nhận liệu nghi phạm đã bị bắt giữ hay chưa.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Ông cho rằng những sự việc như vậy là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với toàn xã hội, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau hơn. Bộ trưởng Nội vụ, Giáo dục và Y tế Slovakia đã tới thị trấn nơi xảy ra vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Slovakia từng ghi nhận một số vụ bạo lực tại trường học. Năm 2025, một học sinh 18 tuổi đã dùng dao tấn công tại một trường trung học ở miền Bắc nước này, khiến một phó hiệu trưởng 51 tuổi và một học sinh 18 tuổi thiệt mạng. Năm 2020, một cựu học sinh 22 tuổi cũng tấn công một trường trung học tại thị trấn Vrutky, làm một phó hiệu trưởng thiệt mạng và 5 người bị thương.