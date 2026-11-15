Đậm đà sắc màu văn hóa Chăm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

​Điểm nhấn nổi bật tại không gian Làng Chăm trong ngày 15.11 là phần tái hiện các nghi thức và điệu múa tiêu biểu trong Lễ hội Rija Praong của đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa.