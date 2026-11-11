Đậm đà hương vị biển Vĩnh Hy

Về với Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà còn có dịp khám phá nét ẩm thực mang đậm hương vị miền biển. Từ nguồn hải sản tươi ngon, qua bàn tay chế biến khéo léo của người dân, nhiều món ăn được sáng tạo với cách kết hợp nguyên liệu và hương vị riêng, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến Vĩnh Hy.

Chị Châu Thị Mỹ Hòa chế biến món lẩu thả.

Trong thực đơn của các cơ sở ăn uống tại Vĩnh Hy, những món ăn chế biến từ sản vật địa phương luôn có sức hấp dẫn riêng. Một trong số đó là lẩu thả cá cơm trỏng - món ăn gây tò mò ngay từ tên gọi đến cách trình bày và thưởng thức. Không giống những món lẩu thông thường, các nguyên liệu của lẩu thả được sắp xếp thành từng phần quanh mâm trên những bẹ bắp chuối, tạo nên một tổng thể nhiều màu sắc. Cá cơm trỏng sau khi làm sạch được kết hợp cùng trứng chiên thái sợi, thịt ba chỉ, rau sống, rau chuối, dưa leo, xoài xanh và bánh tráng. Mỗi nguyên liệu được chuẩn bị riêng, vừa giữ được hương vị tự nhiên, vừa tạo nên sự hài hòa khi thưởng thức. Điểm nhấn của món ăn là nồi nước lẩu được nêm nếm vừa vị và chén mắm me đậu phộng béo bùi, chua ngọt. Thực khách có thể dùng bánh tráng cuốn cá cơm cùng các loại rau, thịt rồi chấm mắm me; trộn các nguyên liệu trong chén với nước chấm để thưởng thức theo kiểu ăn khô hoặc kết hợp cùng nước lẩu nóng. Mỗi cách ăn mang đến một cảm nhận khác nhau, nhưng đều làm nổi bật vị ngọt của cá cơm trỏng và sự phong phú của các nguyên liệu đi kèm.

Món lẩu thả hấp dẫn du khách bởi cách trình bày đẹp mắt và vị ngon tự nhiên.

Chị Châu Thị Mỹ Hòa - bếp trưởng Chành Rành Quán cho biết, cá cơm trỏng là một trong những đặc sản của làng chài Vĩnh Hy. Loại cá này dễ ăn, ít xương, thịt ngọt và có thể chế biến thành nhiều món. Việc kết hợp cá cơm trỏng với các loại rau, thịt và nước chấm riêng giúp món lẩu thả vừa giữ được vị ngon tự nhiên của nguyên liệu, vừa tạo nên nét khác biệt trong thực đơn phục vụ du khách.

Cá cờ cũng là nguyên liệu được các cơ sở ăn uống lựa chọn để chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Với đặc điểm thịt săn chắc, có độ dai và vị ngọt tự nhiên, cá cờ có thể chế biến theo nhiều cách như: Nhúng giấm, chiên mắm xoài, nướng hoặc sashimi. Trong đó, cá cờ nhúng giấm cuốn bánh tráng mang đến một trải nghiệm thưởng thức thú vị. Những lát cá thái mỏng được nhúng vừa chín tới trong nồi nước giấm nóng, sau đó cuốn cùng bánh tráng và rau sống. Vị ngọt của cá hòa quyện với vị chua thanh của nước giấm, chút tươi mát của rau và vị đậm đà của nước chấm tạo nên món ăn hài hòa, không gây ngấy.

Cá cờ có thể chế biến theo nhiều cách như: Nhúng giấm, chiên mắm xoài, nướng hoặc sashimi.

Thưởng thức các món ăn tại Vĩnh Hy, bà Evelyn - du khách đến từ Hoa Kỳ bày tỏ: "Ẩm thực ở Vĩnh Hy mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi ấn tượng với cách người dân kết hợp các nguyên liệu để tạo nên những món ăn có hương vị rất riêng. Có những món ăn tôi chưa từng thưởng thức trước đây, cách ăn cũng khá độc đáo. Tôi nghĩ khám phá ẩm thực địa phương là một phần rất thú vị trong chuyến đi, giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng biển nơi đây”.

Mâm cơm đậm đà vị biển.

Ẩm thực Vĩnh Hy còn níu chân du khách bằng những mâm cơm nhà mang hương vị mộc mạc, thân quen. Từ cơm niêu, rau củ kho quẹt, cơm cháy kho cá dứa đến mắm thái thịt luộc, cá nhồng chiên..., mỗi món ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu gần gũi, mang đến sự phong phú cho bữa ăn nhưng vẫn giữ nét dân dã của ẩm thực miền biển. Trong mâm cơm ấy, vị đậm đà của cá kho, chút giòn thơm của cơm cháy, vị mặn mà của mắm thái hay sự béo bùi của rau củ kho quẹt hòa quyện, tạo nên những hương vị tưởng chừng giản dị nhưng khó quên. Không cần những nguyên liệu cầu kỳ, chính cách lựa chọn sản vật và nêm nếm theo khẩu vị địa phương đã làm nên sức hấp dẫn của bữa cơm. Chị Nguyễn Bích Ngọc - chủ một nhà hàng tại Vĩnh Hy chia sẻ: “Bên cạnh các món hải sản, chúng tôi còn đưa những món đặc sản và món ăn dân dã của người dân vùng biển vào thực đơn. Qua đó, chúng tôi mong muốn giới thiệu hương vị ẩm thực Vĩnh Hy đến du khách, góp phần quảng bá đặc sản của địa phương”.

Vẻ đẹp bình yên của Vĩnh Hy.

Từ những loại hải sản quen thuộc trong đời sống làng chài, qua cách lựa chọn, kết hợp nguyên liệu và chế biến, người dân đã tạo nên những món ăn vừa gần gũi vừa mới lạ. Đây cũng là cách để sản vật địa phương không chỉ hiện diện trong bữa ăn thường ngày mà còn trở thành một phần trải nghiệm của du khách khi khám phá Vĩnh Hy.