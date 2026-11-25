Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất được TPHCM tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế cùng thưởng thức. Ảnh: Trần Hoài Mong.

Dự chương trình có nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân cùng các lãnh đạo sở, ban ngành TPHCM.

Do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện, chương trình được kết nối qua ba điểm cầu gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), tạo nên không gian nghệ thuật hội tụ những sắc màu văn hóa, cùng lan tỏa tình yêu và niềm tự hào﻿ về văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn chương trình là sân khấu 4 mặt lần đầu xuất hiện tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, giúp khán giả theo dõi các tiết mục từ mọi hướng. Với thời lượng 90 phút, dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ, chương trình gồm 3 phần, tái hiện sinh động dòng chảy di sản văn hóa dân tộc gắn với nhịp sống năng động của TPHCM.

Trải qua chiều dài lịch sử, cha ông ta đã hun đúc nên nhiều giá trị tinh thần vô giá, từ nhịp xòe Thái giữa núi rừng Tây Bắc, từ nhã nhạc cung đình đài các, tiếng cồng chiêng âm vang đại ngàn đến làn điệu đờn ca tài tử phóng khoáng. Các di sản lần lượt được giới thiệu sinh động qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, nghệ nhân.

NSND Trọng Phúc trình bày ca khúc Bài ca đất phương Nam - một sáng tác của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: Trần Hoài Mong.

Sau khi khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt, các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Bông Sen tiếp tục chương trình biểu diễn hòa tấu cùng các tiết mục mang âm hưởng văn hóa - ca nhạc của các quốc gia khắp năm châu. Ảnh: Ngô Tùng.

Cùng với đó, ban nhạc quốc tế cũng mang đến bầu không khí âm nhạc đầy sôi động, cuốn hút.

Các em thiếu nhi cũng hòa vào không gian nghệ thuật cùng các nghệ sĩ.

Theo dõi chương trình, Trần Đàm Hoàng Long (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu tại TPHCM) bày tỏ rất vui và tự hào khi được khám phá nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. “Mỗi không gian đều mang đến cảm giác gần gũi, giúp người trẻ thêm yêu và trân trọng văn hóa Việt Nam”, nam sinh chia sẻ.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngành văn hóa thành phố cũng tổ chức hoạt động trình diễn 3D mapping trên tòa nhà UBND TPHCM và khách sạn Rex, thu hút đông đảo người dân xem các hiệu ứng hình ảnh đặc sắc.

Chương trình bắn pháo hoa﻿ nghệ thuật cũng là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn TPHCM.

Bạn trẻ tham gia các sân chơi văn hóa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Ngô Tùng