Đám cưới xa hoa ở Disneyland với cô dâu 9 tuổi: Sửng sốt với danh tính và quá khứ của chú rể

Theo The Guardian, sự việc xảy ra vào sáng 21/6, trước giờ Disneyland Paris mở cửa đón khách. Nhân viên công viên phát hiện cô dâu còn quá nhỏ tuổi nên báo cảnh sát, lo ngại đây có thể là một vụ kết hôn trẻ em trái phép.

Tuy nhiên, quá trình điều tra ban đầu cho thấy đây không phải một đám cưới thực sự mà là sự kiện được dàn dựng để quay phim riêng tư. Người đàn ông Anh tên Jacky Jhaj được cho là đóng vai chú rể, trong khi khoảng 100 diễn viên quần chúng được thuê để đóng vai khách mời. Những người này được cho là đã nghĩ mình tham dự một đám cưới thật.

Nhân viên Disneyland kịp thời ngăn chặn đám cưới sau khi phát hiện cô dâu còn quá nhỏ tuổi.

Theo cơ quan công tố Pháp, buổi lễ được chuẩn bị với dàn nhạc, bánh cưới lớn và lâu đài Disney làm phông nền. Địa điểm được thuê trong khoảng thời gian từ 5h đến 7h sáng, với chi phí ước tính khoảng 130.000 euro.

Nhà chức trách nghi ngờ người tổ chức đã sử dụng danh tính và giấy tờ giả để thuê địa điểm, khiến Disneyland Paris tin rằng đây là một đám cưới thật. Jhaj được cho là đã trang điểm chuyên nghiệp để thay đổi diện mạo khi đóng vai chú rể.

Sau sự việc, người đàn ông 39 tuổi này bị truy tố tại Pháp về các hành vi liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và giả mạo danh tính. Theo The Guardian, Jhaj từng bị kết án tại Anh vào năm 2016 vì có hành vi tình dục với hai bé gái 15 tuổi. Cảnh sát Anh cũng cho biết người này bị truy tìm do vi phạm các quy định áp dụng đối với người phạm tội tình dục.

Bé gái đóng vai cô dâu mang quốc tịch Ukraine và đến Pháp hai ngày trước khi sự kiện diễn ra. Theo thông tin do cơ quan công tố công bố, kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện dấu hiệu em bị bạo lực thể chất, xâm hại tình dục hoặc ép buộc tham gia buổi lễ.

Một phụ nữ Latvia 24 tuổi, được cho là đóng vai chị gái cô dâu, cũng bị điều tra về vai trò trong sự kiện. Disneyland Paris đã gửi đơn khiếu nại và cho biết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng.

Cảnh sát Anh cũng liên hệ với giới chức Pháp sau khi Jhaj bị bắt giữ. Quá trình điều tra và xử lý pháp lý vẫn đang tiếp diễn.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi sự đối lập giữa khung cảnh đám cưới xa hoa tại một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất châu Âu và sự thật đằng sau buổi lễ. Dù không phải một cuộc hôn nhân thực sự, sự kiện vẫn làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách thức tổ chức và mục đích của những người liên quan.

(Theo The Guardian ngày 25/6/2025)