Đám cưới xa hoa của cậu cả Bến Tre gây choáng với dinh thự như lâu đài, rạp cưới hơn nửa tỷ đồng, sính lễ nhà trai gây chú ý

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh về đám cưới của Huy Thái và Tường Vi tại Thạnh Phú, Bến Tre. Hôn lễ gây chú ý bởi quy mô tổ chức hoành tráng, không gian trang trí cầu kỳ cùng cơ ngơi bề thế của gia đình chú rể. Nhân vật chính là cậu cả trong một gia đình giàu có có tiếng tại Bến Tre.

Từ rạp cưới được cho là đầu tư hơn nửa tỷ đồng, cổng hoa dài khoảng 30m đến dinh thự nguy nga của nhà trai, nhiều chi tiết trong ngày trọng đại khiến cư dân mạng trầm trồ. Bên cạnh đó, màn rước dâu được chuẩn bị công phu cùng những món quà cưới đặc biệt cũng góp phần đưa hôn lễ trở thành tâm điểm chú ý.

Một trong những điểm nhấn là bó hoa cưới đính pha lê Swarovski mà chú rể dành tặng cô dâu. Với vẻ ngoài lấp lánh, món quà tạo dấu ấn riêng trong ngày vui của cặp đôi, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Bộ tráp cưới trị giá khoảng 80 triệu đồng do Huy Thái đặt thiết kế riêng cũng khiến nhiều người chú ý. Ngoài các lễ vật truyền thống như trầu cau, rượu và thuốc, bộ tráp còn có mỹ phẩm cao cấp từ những thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel cùng một tráp trà sữa được chuẩn bị riêng cho cô dâu.

Sự kết hợp giữa phong tục cưới hỏi truyền thống và những món quà hiện đại, phù hợp sở thích của cô dâu tạo nên nét độc đáo cho bộ sính lễ. Cách chuẩn bị này cũng cho thấy sự chăm chút của chú rể dành cho ngày trọng đại của hai người.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được đăng tải, khu vực tổ chức tiệc cưới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, rạp cưới có mức đầu tư hơn 500 triệu đồng, với nhiều hạng mục trang trí được chuẩn bị công phu.

Không gian được phủ sắc hoa tươi rực rỡ, kết hợp hệ thống ánh sáng và cách bài trí cầu kỳ, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sang trọng. Nổi bật nhất là cổng hoa dài khoảng 30m, được thiết kế làm lối đón cô dâu tiến vào tư gia nhà trai.

Khoảnh khắc Tường Vi bước qua cổng hoa trong ngày cưới nhận được nhiều sự quan tâm. Hình ảnh này khiến không ít người liên tưởng đến cảnh cô dâu bước vào một gia đình giàu có với không gian sống bề thế và lễ cưới được đầu tư quy mô.

Không chỉ khu vực bên ngoài, phần trang trí bên trong khu vực làm lễ và bàn tiệc cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Các hạng mục được bố trí hài hòa, tạo nên tổng thể thống nhất cho ngày vui của đôi trẻ.

Lễ cưới được tổ chức ngay trong khuôn viên tư gia, tận dụng diện tích rộng để đón tiếp khách mời. Theo thông tin được chia sẻ, hơn 1.000 người đã đến chung vui và gửi lời chúc phúc cho Huy Thái và Tường Vi.

Các loại hoa được giới thiệu gồm tulip màu cà phê latte, cúc mẫu đơn nâu, cúc bạch ngọc châu, huệ tứ phương trắng và hoa hồng Cameron nhập khẩu từ Ecuador.

Ngoài ra, khoảnh khắc bố mẹ cô dâu trao hồi môn cho con gái trước khi về nhà chồng cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người xem.