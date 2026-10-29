Đám cưới Việt - Ấn, nhà gái đón 500 khách, nhà trai mời 5.000 người

Châu Nhi bên ông xã Kishore Jat.

Ngày 25/10, Kishore Jat (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) cùng 7 người thân mang sính lễ đến nhà Châu Kim Nhi (31 tuổi) tại xã Ea M’Đroh, tỉnh Đắk Lắk.

Để có mặt trong ngày vui, đoàn nhà trai trải qua hành trình gần 3 ngày. Từ miền Nam Ấn Độ, nơi gia đình kinh doanh, họ đi tàu ra miền Bắc đón thêm người thân, sau đó bay sang Hà Nội rồi tiếp tục đến Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Ban đầu, gia đình Kim Nhi dự định tổ chức buổi tiệc thân mật với khoảng 30 người. Theo cô dâu, sự quan tâm của bà con trong buôn làng khiến gia đình quyết định mở rộng quy mô, tổ chức hai bữa tiệc với lần lượt 150 và 350 khách.

Với Kishore, sự đón tiếp của gia đình vợ và người dân địa phương là điều đáng nhớ trong chuyến đi. Những cái nắm tay, cử chỉ vén tóc và khoảnh khắc cùng nhau nhảy múa giúp các thành viên nhà trai thêm gần gũi với mọi người.

“Kim Nhi tự chuẩn bị mọi thứ rất chỉn chu nhưng không cho tôi biết trước lễ cưới sẽ diễn ra như thế nào. Tôi bất ngờ, hạnh phúc và tự hào về những gì cô ấy dành riêng cho tôi và gia đình”, Kishore chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tiệc chay đón nhà trai

Sinh sống tại Manchester (Anh), Kim Nhi và Kishore phải chuẩn bị phần lớn công việc cho đám cưới ở Việt Nam từ xa. Từ trang phục, ý tưởng tổ chức đến lễ vật, hai người đều tham khảo và đặt mua trực tuyến.

Muốn hôn lễ diễn ra theo phong tục Việt Nam, Kishore để vợ chủ động sắp xếp. Kim Nhi cùng gia đình chuẩn bị các mâm quả với bánh phu thê, trầu cau, trà và trái cây.

Khoảng cách địa lý khiến cô phải dành thời gian tìm đơn vị cung cấp, trao đổi để bảo đảm lễ vật đúng yêu cầu. Bố mẹ ở quê hỗ trợ, hướng dẫn những thứ cần chuẩn bị, giúp hai người bớt lo lắng trước ngày cưới.

Kim Nhi và Kishore tổ chức đám cưới tại quê nhà cô dâu ở Đắk Lắk.

Do gia đình chú rể ăn chay, nhà gái cũng chuẩn bị tiệc chay để đón khách. Kim Nhi giới thiệu các món ăn Việt Nam với người thân của chồng và vui khi những món này hợp khẩu vị nhà trai.

Về phía Kishore, anh cho biết không gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu và tham gia các nghi thức trong đám cưới. Điều khiến anh ấn tượng là không khí vui vẻ cùng sự nhiệt tình của người dân.

“Tôi cảm nhận được sự sôi nổi, yêu đời của người dân địa phương qua những điệu nhảy thường ngày. Điều đó tạo nên một đám cưới với nhiều cung bậc cảm xúc”, anh nói.

Chuẩn bị cho đám cưới 5.000 khách ở Ấn Độ

Năm 2021, Kim Nhi gặp Kishore trong một chuyến đi chơi cùng nhóm bạn tại Manchester, khi cả hai đang theo học ở Anh. Cùng sống xa quê, họ thường trò chuyện về việc học, cuộc sống và những chuyến đi.

Qua thời gian làm bạn, Kishore dần có tình cảm với cô gái Việt. Một trong những điều đầu tiên khiến anh chú ý là khả năng nhớ đường của Nhi.

“Trong khi những người khác mải tìm đường trên điện thoại, cô ấy vẫn tự tin dẫn lối qua những ngã rẽ và con phố quen thuộc. Sự cẩn thận, nghiêm túc của cô dần khiến tôi ngưỡng mộ”, anh kể.

Với Kim Nhi, sự chân thành và cách Kishore đối xử với mọi người khiến cô muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.

Mùa Giáng sinh năm ấy, trong chuyến đi đến Bắc Ireland, Kishore bày tỏ tình cảm. Nhi dành hai tuần suy nghĩ trước khi nhận lời.

“Kishore dạy tôi cách cân bằng cảm xúc thông qua hành động và cách đối nhân xử thế. Từ anh, tôi học được sự khiêm nhường nhưng bản lĩnh, biết yêu thương và không ngừng tiến bộ”, cô chia sẻ.

Khi biết con gái yêu người nước ngoài, bố mẹ Nhi từng lo những khác biệt văn hóa sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Năm 2023, họ cùng cô đến thăm gia đình Kishore tại Ấn Độ.

Theo Nhi, chuyến đi giúp bố mẹ hiểu hơn về gia đình bạn trai và yên tâm với lựa chọn của con gái. Bản thân cô cũng cảm nhận được sự tôn trọng, quan tâm từ các thành viên trong nhà.

Hai người quen nhau khi cùng du học tại Anh, hiện sinh sống ở Manchester.

Sau đám cưới tại Việt Nam, Kim Nhi và Kishore dự kiến tổ chức lễ cưới ở Ấn Độ vào ngày 2/11, với khoảng 5.000 khách mời.

Kishore cho biết gia đình anh kinh doanh, có nhiều mối quan hệ, còn anh là con trai trưởng nên dự kiến mời đông khách. Theo anh, tại Ấn Độ, một số đám cưới có thể quy tụ hàng nghìn khách và kéo dài nhiều ngày.

Tiệc cưới tại nhà Kishore sẽ được chia thành nhiều khung giờ để thuận tiện đón tiếp. Do thời gian từ chuyến đi Việt Nam đến lễ cưới ở Ấn Độ khá sát nhau, gia đình chú rể bố trí các đơn vị tổ chức tiệc hỗ trợ chuẩn bị, giúp hai vợ chồng bớt lo lắng trước ngày vui.

Sau hai lễ cưới, vợ chồng Kim Nhi sẽ trở lại Manchester, tiếp tục công việc và tích lũy kinh nghiệm. Về lâu dài, họ mong có cơ hội về Việt Nam sinh sống.

“Tôi và chồng vẫn mong muốn một ngày trở về Việt Nam làm việc và sinh sống. Kishore nói anh yêu nơi đây bởi sự hòa bình và thân thiện”, Nhi nói.

An Chi