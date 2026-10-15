Đám cưới tập thể của 52 cặp đôi ở TP.HCM

Sáng 15/10, 52 cặp đôi tham gia chương trình Lễ cưới tập thể năm 2026 tại TP.HCM. Đây là những đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

Trong trang phục cưới, các cô dâu, chú rể cùng tham gia những hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Với nhiều cặp đôi, đây là dịp đánh dấu cột mốc quan trọng sau quãng thời gian gắn bó, cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Nghi thức dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động ý nghĩa trong ngày cưới tập thể, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ là một buổi lễ, chương trình còn hướng đến việc sẻ chia với những người lao động còn gặp khó khăn về kinh tế, giúp họ có thêm điều kiện thực hiện mong ước về một đám cưới trọn vẹn.

Các cặp đôi thể hiện tình cảm trong ngày cưới đặc biệt.

"Trước đây, tôi mong muốn tổ chức lễ cưới để đánh dấu chặng đường bên nhau, nhưng vẫn còn nhiều điều phải lo toan trong cuộc sống. Hôm nay được tham gia chương trình, cùng mọi người trải qua những nghi thức ý nghĩa, tôi và bạn đời cảm thấy rất vui, hạnh phúc", anh Minh Danh chia sẻ.

Bó hoa sen hồng cầm tay cô dâu mang ý nghĩa về tình yêu dịu dàng, sự thuần khiết và lòng thủy chung. Sắc hồng tượng trưng cho tình cảm chân thành, niềm hạnh phúc và sự gắn bó của đôi lứa.

Các cặp đôi đủ điều kiện theo quy định được trao giấy chứng nhận kết hôn, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng gia đình.

Sau các hoạt động tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục hành trình bằng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến ga Bến xe Suối Tiên, trước khi di chuyển bằng xe đưa đón đến địa điểm tổ chức lễ cưới tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, TP.HCM.

Lễ cưới tập thể mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ 1.206 cặp đôi thực hiện ước mơ về một lễ cưới trọn vẹn, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và vun đắp hạnh phúc cho các gia đình trẻ.