Đám cưới quê mời 1.300 khách và hành động ấm lòng của mẹ cô dâu

Từ dự định mời 700 khách, bà Đinh Thị Liễu mở rộng tiệc cưới con gái lên 1.300 người vì không nỡ từ chối những người muốn đến chung vui. Bà còn gửi tiền cho khách nghèo, mong ai cũng có thể dự tiệc mà không áp lực chuyện quà mừng.

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