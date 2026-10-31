'Đám cưới' Phương Mỹ Chi và chàng trai hơn 9 tuổi có tín hiệu vui

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn qua chất giọng ngọt ngào. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng phát triển, những tương tác thân thiết giữa nữ ca sĩ và diễn viên Bảo Định thời gian qua cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút chú ý khi đăng tải lại khoảnh khắc đặc biệt trong tiết mục Thiên đường với người thương, có sự góp mặt của diễn viên Bảo Định. Trên sân khấu một đêm nhạc, cả hai cùng tái hiện cảnh đám cưới ngọt ngào, tạo nên màn trình diễn vừa lãng mạn vừa vui nhộn. Đáng chú ý, bên dưới hàng ghế khán giả, người hâm mộ liên tục cổ vũ, reo hò trước màn kết hợp ăn ý của hai nghệ sĩ.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định có màn tương tác ngọt ngào.

Chia sẻ lại khoảnh khắc này, Phương Mỹ Chi không quên nhấn tên Bảo Định và hài hước hỏi khán giả rằng: "Sao mấy bạn la dữ vậy anh?". Ngay sau đó, nam diễn viên nhanh chóng phản hồi bằng câu trả lời dí dỏm: "Anh không biết nữa". Màn tương tác của cả hai khiến người hâm mộ thích thú, tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho cặp đôi trên mạng xã hội.

Đặc biệt, sau những khoảnh khắc cả hai tình tứ trên sân khấu ở đêm nhạc tại TP.HCM, khán giả càng mong chờ Phương Mỹ Chi và Bảo Định sẽ có thêm dịp tái hợp trong đêm nhạc sắp tới của nữ ca sĩ tại Hà Nội. Trước đó, Phương Mỹ Chi đã chính thức giới thiệu danh sách khách mời góp mặt trong đêm nhạc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, Bảo Định không xuất hiện trong danh sách được công bố.

Dù vậy, điều này không làm giảm sự kỳ vọng của người hâm mộ. Những màn tương tác gần đây giữa hai nghệ sĩ khiến nhiều người cho rằng là tín hiệu vui, Phương Mỹ Chi có thể dành một bất ngờ đặc biệt cho khán giả, chẳng hạn như mời Bảo Định cùng xuất hiện và tái hiện cảnh đám cưới trong tiết mục Thiên đường với người thương. Đây cũng là màn kết hợp được nhiều người yêu thích kể từ khi cả hai cùng tham gia dự án âm nhạc này.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện cảnh đám cưới trên sân khấu ở đêm nhạc vào tháng 10 vừa qua khiến khán giả thích thú.

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng kết hợp trong MV Thiên đường với người thương. Những phân cảnh tình cảm, ánh mắt và cử chỉ ngọt ngào của cả hai tạo cảm giác ăn ý, tự nhiên. Sự tương tác này khiến không ít khán giả thích thú, tích cực "đẩy thuyền" và mong muốn hai nghệ sĩ có thêm nhiều sản phẩm chung. Đáng chú ý, Bảo Định hơn Phương Mỹ Chi 9 tuổi, song khoảng cách tuổi tác không tạo cảm giác cách biệt trong những lần cả hai xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, cho đến nay, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Những khoảnh khắc được chia sẻ chủ yếu xoay quanh hoạt động nghệ thuật và các màn tương tác vui vẻ. Vì vậy, sự kỳ vọng của khán giả hiện vẫn dừng lại ở những mong muốn dành cho cặp đôi trên sân khấu, thay vì có thể khẳng định mối quan hệ ngoài đời thực.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định được khán giả yêu thích sau khi kết hợp trong MV Thiên đường với người thương.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có nhiều bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Từ hình ảnh cô bé dân ca trưởng thành sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ từng bước xây dựng màu sắc riêng, kết hợp âm hưởng truyền thống với âm nhạc hiện đại. Những dự án như Vũ trụ cò bay giúp cô tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ, đồng thời cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong định hướng nghệ thuật.

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi cũng tích cực tham gia các chương trình âm nhạc, biểu diễn và thực hiện những dự án cá nhân. Nữ ca sĩ cho thấy sự trưởng thành cả về giọng hát, phong cách trình diễn lẫn khả năng làm chủ sân khấu. Việc tổ chức đêm nhạc riêng tại Hà Nội vào tháng 11 tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Trái ngược với sự cởi mở khi chia sẻ về công việc, Phương Mỹ Chi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ hiếm khi đề cập đến đời sống riêng tư, thay vào đó tập trung cập nhật những hoạt động nghệ thuật và khoảnh khắc đời thường bên gia đình, bạn bè. Cô cũng chưa công khai xác nhận mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai.

Phương Mỹ Chi hiện kín tiếng trong chuyện tình cảm.