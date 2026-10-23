Đám cưới ở quê tốn bao nhiêu tiền? Những khoản chi không thể bỏ qua

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình tổ chức cưới hỏi, kéo theo hàng loạt khoản chi từ dựng rạp, đặt cỗ đến chụp ảnh, trang phục. Dù tổ chức tại quê nhà thường tiết kiệm hơn so với ở thành phố nhưng tổng chi phí vẫn có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, tùy quy mô và điều kiện mỗi gia đình.

Những khoản chi không thể bỏ qua

Trong một đám cưới ở quê, tiền cỗ thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Với giả định mỗi mâm có 6 người, đơn giá 1,5-3 triệu đồng/mâm và khoảng 200 khách, riêng tiền cỗ có thể dao động 67-100 triệu đồng. Chi phí thực tế phụ thuộc vào thực đơn, số lượng khách và mức giá tại địa phương.

Bên cạnh đó, gia đình cần chuẩn bị kinh phí dựng rạp, bàn ghế, âm thanh và trang trí, dự kiến khoảng 10-25 triệu đồng. Trang phục cưới, trang điểm và chụp ảnh có thể tiêu tốn thêm 10-25 triệu đồng. Thiệp mời, xe đưa đón, lễ ăn hỏi và các khoản tiếp khách cũng cần được tính riêng, tùy phong tục từng gia đình.

Như vậy, với quy mô khoảng 200 khách, tổng chi phí tham khảo có thể vào khoảng 100-170 triệu đồng, chưa tính các khoản sính lễ hoặc chi phí đặc biệt khác. Đây là mức dự trù minh họa, không phải báo giá chung cho mọi địa phương.

Làm sao để ngày vui không thành gánh nặng?

Để kiểm soát ngân sách, các gia đình nên xác định số khách tương đối chính xác, tham khảo giá dịch vụ tại địa phương và thống nhất mức chi tối đa cho từng hạng mục. Việc tận dụng không gian sẵn có, chọn thực đơn phù hợp và hạn chế trang trí cầu kỳ cũng giúp giảm chi phí.

Đặc biệt, không nên mặc định tiền mừng sẽ bù đủ chi phí tổ chức. Khoản thu này không chắc chắn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Một đám cưới chu đáo không nhất thiết phải thật lớn hay tốn kém. Điều quan trọng là ngày vui diễn ra trọn vẹn, phù hợp với điều kiện kinh tế và để đôi trẻ bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà không phải gánh áp lực nợ nần.