Đám cưới ở Nghệ An đãi bào ngư, cá hồi cho 1.300 khách

Đám cưới của con gái bà Liễu đón 1.300 khách tới dự.

Từ dự định mời 700 người, bà Đinh Thị Liễu (50 tuổi, thôn Trà Lân, xã Con Cuông, Nghệ An) phải mở rộng quy mô tiệc cưới của con gái sau nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ người quen muốn đến chung vui.

Ngày 18/10, đám cưới của Mai Sương (25 tuổi) và Nhật Vương (33 tuổi) đón khoảng 1.300 khách, theo bà Liễu. Phần lớn là bà con làng xóm, trong đó có những người có hoàn cảnh khó khăn từng được bà giúp đỡ.

“Những ngày trước đám cưới, tôi liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn từ bạn bè, người quen trách vì biết gia đình có việc vui nhưng không được mời”, bà Liễu kể với Tri Thức - Znews.

Bà cho biết đã bổ sung thiệp mời, đồng thời điều chỉnh việc tổ chức để đón lượng khách gần gấp đôi dự tính.

Tăng nhân sự phục vụ trước tiệc 5 ngày

Theo bà Liễu, con gái sang Mỹ du học từ năm 2016 rồi ở lại làm việc. Ban đầu, Sương chỉ mong có một bữa tiệc ấm cúng tại nhà. Hai bên thông gia thống nhất tổ chức tiệc tại một địa điểm để thuận tiện cho mọi người.

“Khi biết đám cưới mời bổ sung thêm 600 khách, con gái tôi bất ngờ nhưng cũng đồng ý với mẹ”, bà Liễu nói.

Để chuẩn bị ngày vui cho con, bà dành khoảng một năm tìm hiểu, lên kế hoạch. Gia đình lựa chọn một đơn vị nấu tiệc từ Huế, cách nhà khoảng 400 km, sau khi bà từng thưởng thức món ăn của đơn vị này tại những đám cưới khác.

Theo bà Liễu, giá mỗi mâm cỗ là 5,5 triệu đồng. Thực đơn gồm bào ngư, cá hồi sốt chanh leo, tôm chiên hạnh nhân, lẩu bò riêu cua, mực sốt Thái cùng một số món khác.

“Tôi muốn dành cho khách khứa một bữa tiệc chu đáo trong ngày vui của gia đình”, bà chia sẻ.

Đơn vị nấu cỗ cưới cách nhà gái 400 km.

Bà Lành, chủ đơn vị nấu tiệc, cho biết nhận thông tin điều chỉnh số lượng mâm cỗ trước ngày tổ chức 5 ngày. Đơn vị tăng gấp đôi nhân sự lên 30 người, gồm đầu bếp và nhân viên phục vụ.

Theo bà Lành, phục vụ lượng khách lớn trong cùng một khung giờ đòi hỏi phân công rõ từng công đoạn, phối hợp giữa bếp và nhân viên đưa món ra bàn.

Một số nguyên liệu như cá, tôm được giữ sống trước khi chế biến. Thịt bò được mua tại địa phương để thuận tiện lựa chọn nguồn hàng.

Thùy Linh, một khách dự tiệc ở Con Cuông, cho biết ấn tượng với thực đơn và cách phục vụ dù đám cưới đông người.

“Tôi và người dân tới dự đều xuýt xoa vì đồ ăn rất ngon, ít tiệc cưới trong vùng có những món như vậy”, Linh nói.

Các món ăn trong tiệc cưới.

Gửi tiền để khách không ngại chuyện mừng cưới

Trước ngày cưới, bà Liễu mang thiệp đến tận nhà một số người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gửi kèm phong bì 200.000 đồng. Bà muốn họ thoải mái nhận lời, không phải lo chuyện tiền mừng.

Ban đầu, bà định gửi mỗi phong bì 500.000 đồng, nhưng sau đó đổi ý vì sợ người nhận hiểu rằng cần mừng số tiền tương ứng khi đến dự.

“Tôi mong những vị khách hiểu rằng họ được mời đến vì tình cảm, vì sự trân trọng, chứ không phải vì một phong bì hay món quà mang theo”, bà nói.

Bà Liễu đã lên kế hoạch và chuẩn bị suốt một năm trời cho đám cưới của con gái.

Sau đám cưới, biết một số khách vẫn gửi quà mừng, bà tìm cách gửi lại. Với một số trường hợp, bà chọn dịp 20/10 để tặng lại tiền, mong người nhận đỡ ái ngại.

Chị T.L., một khách mời, cho biết gia đình đã mừng đôi trẻ 2 chỉ vàng. Sau tiệc, bà Liễu gửi lại tiền và nói đó là quà tặng chị nhân ngày 20/10.

Theo chị L., bà Liễu từng giúp đỡ gia đình khi mẹ chồng chị bị tai biến, bố chồng mất sớm, đồng thời hỗ trợ chồng chị tìm việc làm.

“Cô Liễu nói gia đình tôi còn khó khăn nên gửi lại tiền làm quà 20/10. Tôi rất xúc động”, chị kể.

Bà Liễu cho biết từng trải qua cảnh thiếu thốn nên khi có điều kiện, bà thường hỗ trợ những gia đình khó khăn tại địa phương. Bà cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao biểu trưng tri ân những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2023-2026.

Với đám cưới của con gái, bà muốn có dịp đón tiếp, cảm ơn những người đã gắn bó với gia đình. “Tôi mong mọi người đến chung vui mà không phải lo lắng chuyện tiền mừng”, bà nói.

An Chi