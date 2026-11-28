Một đám cưới tại bang Bihar, Ấn Độ đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi có quy mô lên đến hàng trăm nghìn khách tham dự. Không chỉ gây choáng bởi con số 400.000 người được cho là đã góp mặt, hôn lễ còn khiến công chúng bất ngờ với khâu tổ chức xa hoa, huy động khoảng 500 đầu bếp, sử dụng một tấn thịt dê và chuẩn bị hàng trăm nghìn phần bánh kẹo truyền thống.

Theo truyền thông quốc tế, đám cưới đặc biệt này được tổ chức vào ngày 25/11 tại ngôi làng Nadawa, bang Bihar, Ấn Độ. Đây là hôn lễ của Shivangi Singh, con gái chính trị gia Anant Singh, và chú rể Rishikesh Kumar, một người đang theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Bang Georgia ở thành phố Atlanta, Mỹ.

Để phục vụ ngày trọng đại của con gái, gia đình Anant Singh đã chuẩn bị một không gian tổ chức rộng khoảng 2,5 ha ngay tại nơi sinh sống. Theo ước tính, sự kiện thu hút khoảng 400.000 người tham dự, một con số đặc biệt lớn ngay cả đối với đất nước vốn nổi tiếng với những đám cưới xa hoa và kéo dài nhiều ngày như Ấn Độ.

Quy mô tiệc cưới được thể hiện rõ qua khâu chuẩn bị ẩm thực. Munna Singh, người thân cận của chính trị gia Anant Singh, cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 500.000 chiếc bánh kẹo truyền thống để phục vụ khách mời. Bên cạnh đó, khoảng 500 đầu bếp và nhân viên chế biến thực phẩm được huy động nhằm đảm bảo việc phục vụ lượng khách khổng lồ.

Đáng chú ý, riêng nguyên liệu chế biến các món ăn đã tiêu thụ khoảng một tấn thịt dê, được sử dụng để làm kebab và cà ri. Không dừng lại ở đó, gia đình còn dựng sáu bãi đáp trực thăng tạm thời để đón tiếp những vị khách quan trọng đến từ nhiều nơi trên khắp Ấn Độ.

Sự xa hoa của hôn lễ còn thể hiện qua màn xuất hiện của chú rể Rishikesh Kumar. Anh đến địa điểm tổ chức trong trang phục nổi bật, đeo kính râm và vẫy chiếc khăn choàng màu cam, phía sau là đoàn xe gồm 151 chiếc ô tô. Con số lẻ này được xem là mang ý nghĩa may mắn trong văn hóa Hindu.

Trong số những món quà dành tặng chú rể, đáng chú ý có một chiếc SUV Land Rover Defender. Khu vực tổ chức cũng được trang hoàng bằng nhiều loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc, kết hợp với màn trình diễn pháo hoa nhằm tạo không khí hoành tráng cho ngày vui của đôi trẻ.

Tuy nhiên, quy mô quá lớn cũng khiến công tác tổ chức gặp không ít khó khăn. Các tuyến đường dẫn đến địa điểm tổ chức rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Theo The Times of India, một vị khách thậm chí phải sử dụng máy kéo, băng qua những cánh đồng để tránh tình trạng giao thông hỗn loạn.

Một hoạt động giải trí được mong chờ tại đám cưới là cuộc đua ngựa do gia đình cô dâu lên kế hoạch tổ chức. Tuy nhiên, chương trình cuối cùng phải hủy vào phút chót vì tình trạng quá tải và đám đông vượt ngoài tầm kiểm soát. Một số người không có giấy mời được cho là đã trèo lên cây và các tháp điện để theo dõi sự kiện. Chiếc SUV dự kiến dành làm phần thưởng cho người chiến thắng cũng không được trao và vẫn nằm lại tại địa điểm tổ chức.

Bên cạnh sự chú ý dành cho hôn lễ, nhân vật Anant Singh cũng là cái tên gây nhiều tranh luận tại Ấn Độ. Ông từng năm lần được bầu làm thành viên Hội đồng Lập pháp bang Bihar, nhưng hiện đối mặt với 28 vụ án hình sự đang trong quá trình xét xử. Các cáo buộc được liệt kê trên trang web của Hiệp hội Cải cách Dân chủ (ADR), bao gồm những vấn đề liên quan đến giết người, âm mưu giết người, tống tiền và bắt cóc. Dù vậy, vị chính trị gia này phủ nhận mọi hành vi sai phạm.

Trước những ý kiến cho rằng gia đình đã tổ chức một đám cưới quá phô trương, Anant Singh từng lên tiếng bác bỏ. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước ngày diễn ra hôn lễ, ông cho biết đây không phải lần đầu tiên gia đình tổ chức một sự kiện có quy mô lớn như vậy. Trước đó, con gái cả của ông cũng từng được tổ chức đám cưới với mức độ hoành tráng tương tự.

Sự kiện nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến đám cưới đình đám của Anant Ambani, con trai tỷ phú Mukesh Ambani, diễn ra vào năm 2024. Hôn lễ kéo dài trong nhiều tháng, được cho là tiêu tốn ít nhất 600 triệu USD (khoảng 2,47 tỷ RM theo quy đổi được truyền thông Malaysia đề cập), quy tụ hàng loạt lãnh đạo thế giới cùng những ngôi sao nổi tiếng.

Đáng chú ý, đám cưới của Shivangi Singh và Rishikesh Kumar diễn ra đúng thời điểm mùa cưới tại Ấn Độ bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động. Theo dự báo được truyền thông địa phương dẫn lại, khoảng 5,2 triệu đám cưới dự kiến được tổ chức trên khắp đất nước từ nay đến ngày 15/12.

Với số lượng khách tham dự lên đến hàng trăm nghìn người cùng những màn chuẩn bị vượt xa quy mô thông thường, hôn lễ tại bang Bihar tiếp tục cho thấy văn hóa tổ chức đám cưới đầy cầu kỳ và phô trương tại Ấn Độ, nơi ngày trọng đại không chỉ là dấu mốc của đôi uyên ương mà còn được nhiều gia đình xem như một sự kiện lớn để thể hiện tiềm lực và vị thế xã hội.