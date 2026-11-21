Sau đám cưới, bên cạnh những khoản chi đã bỏ ra để tổ chức hôn lễ, các cặp đôi bắt đầu cân đối lại nguồn tiền còn lại, trong đó có tiền mừng từ gia đình, bạn bè và người thân. Khoản tiền này được mỗi người phân bổ theo những cách khác nhau, từ hoàn lại chi phí tổ chức, thanh toán khoản vay mượn đến mua sắm tài sản hoặc tích lũy cho tương lai.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, 3 người trẻ tại Hà Nội và TP.HCM cho biết cách sử dụng tiền mừng cưới sau hôn lễ. Trong cả ba trường hợp, khoản tiền nhận được đều gắn với những kế hoạch tài chính cụ thể, từ mua ô tô, sửa nhà đến xây dựng khoản tích lũy cho cuộc sống sau hôn nhân.

Lâm Chi muốn tổ chức thêm bữa tiệc báo hỷ ấm cúng tại TP.HCM, nơi từng sinh sống và làm việc khoảng 3 năm. Ảnh: NVCC.

Tiền mừng cưới gần đủ bù chi phí tổ chức

Lâm Chi (31 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội)

Sau 2 bữa tiệc được tổ chức tại Hà Nội (ngày 14/11) và Hưng Yên (ngày 16/11), vợ chồng Lâm Chi - Bảo Ngọc bắt đầu tính đến bài toán tài chính hậu đám cưới. Theo ước tính của cô dâu, chi phí tổ chức ban đầu hết khoảng 600 triệu đồng.

Số tiền lớn nhất là cỗ tại nhà gái và nhà trai, đều do gia đình hai bên chi trả. Cặp vợ chồng lo phần còn lại, bao gồm ảnh, phóng sự, trang phục và nhẫn cưới. Khoản này chỉ chiếm khoảng 1/6 tổng chi phí.

Vì gia đình hỗ trợ lớn về tài chính, Lâm Chi dự định gửi lại bố mẹ 2 bên tiền mừng cưới từ người thân, họ hàng và bạn bè của phụ huynh. Theo tính toán sơ lược, mỗi bên gia đình nhận về khoảng hơn 200 triệu đồng sau đám cưới, phần nào bù được chi phí tổ chức tiệc. Bên cạnh cỗ, phụ huynh còn hỗ trợ cặp vợ chồng trẻ trả các khoản như rạp cưới, trang trí, âm thanh và ánh sáng.

Về phần cặp đôi, Lâm Chi và chồng giữ lại khoản mừng cưới từ bạn bè. Đám cưới được chuẩn bị trong thời gian gấp rút nên cặp vợ chồng chỉ mời đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đến chung vui. Cô dâu ước tính số tiền mừng cưới từ nhóm khách này đạt khoảng hơn 100 triệu đồng.

Như vậy, những khoản mừng gần như bù lại được chi phí tổ chức, giúp cặp đôi không phải đau đầu về bài toán tài chính khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngoài ra, Lâm Chi cũng nhận được khoảng 2 lượng vàng từ gia đình, người thân.

Đây được xem như khoản dôi ra, giúp vợ chồng trẻ có thêm cơ hội tích lũy, xây dựng quỹ tài chính dự phòng cho các kế hoạch lớn trong tương lai. Cả hai không có ý định sử dụng hay bán vàng trong thời gian tới.

“Dù không tính toán kỹ từ đầu, may mắn khoản tiền mừng cho đám cưới của tôi đủ bù đắp chi phí tổ chức”, Lâm Chi tâm sự.

Trong kế hoạch, cô dâu vẫn muốn tổ chức thêm bữa tiệc báo hỷ ấm cúng tại TP.HCM - nơi từng sinh sống và làm việc khoảng 3 năm. Đây là cơ hội để cặp vợ chồng trẻ báo tin vui đến bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được ấn định do còn nhiều công việc riêng phải thu xếp hậu đám cưới.

Đám cưới 600 triệu đồng

Chú thích biểu đồ

Gia đình hai bên

Cặp đôi

Phần chi phí tự bù

Đơn vị: triệu đồng

Chi phí tổ chức

khoảng 600 triệu đồng

500

100

Tiền mừng cưới

hơn 500 triệu đồng

400

100

<100

Số liệu chưa bao gồm 2 lượng vàng cặp đôi nhận được

Thiên Kim. Ảnh: NVCC.

Góp thêm tiền để mua ô tô

Thiên Kim (29 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội)

Hai buổi tiệc khép lại cũng là lúc vợ chồng Thiên Kim bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau hôn nhân. Từ khoản tiền mừng nhận được, hai người gửi lại bố mẹ hai bên 200 triệu đồng và thanh toán những chi phí đã tự bỏ ra. Phần tiền mừng còn lại khoảng 450 triệu đồng được giữ cùng tiền tiết kiệm để dành mua ô tô vào cuối năm.

Chiếc xe được xem là khoản chi thiết thực cho cuộc sống chung, khi hai vợ chồng thường xuyên về quê và di chuyển trong nội đô. Ngoài khoản tiền mặt này, cặp đôi còn nhận 3 lượng vàng trong ngày cưới. Số vàng được giữ lại như một khoản tích lũy cho những kế hoạch dài hơn, trong đó có việc chuẩn bị khi gia đình có thêm thành viên.

Khoản tiền còn lại sau đám cưới đến từ cách hai vợ chồng đã chuẩn bị ngân sách ngay từ đầu. Tổng chi phí cho hai buổi tiệc khoảng 650 triệu đồng, gồm 300 triệu đồng tại Hà Nội và 350 triệu đồng tại Hạ Long. Bố mẹ hai bên hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng cho các khoản cố định như cỗ bàn, trang trí và thuê địa điểm. Thiên Kim và chồng tự chi khoảng 150 triệu đồng cho chụp ảnh cưới, thuê xe, mua nhẫn, váy cưới, thuê vest và các khoản phục vụ sự kiện.

Thiên Kim cho biết việc gia đình hỗ trợ phần lớn chi phí tổ chức giúp hai vợ chồng có thêm dư địa tài chính để bắt đầu cuộc sống chung. Khoản tiền mừng vì vậy được dành cho một tài sản sẽ sử dụng lâu dài, thay vì tiếp tục chi cho những khoản phát sinh sau đám cưới.

“Chúng tôi thấy may mắn vì phần lớn chi phí đám cưới đã được bố mẹ hai bên hỗ trợ. Còn số vàng được tặng, hai vợ chồng muốn giữ lại như một khoản dành dụm cho những kế hoạch phía trước, nhất là khi gia đình có thêm thành viên”, Thiên Kim chia sẻ.

Đám cưới 650 triệu đồng

Chú thích biểu đồ

Gia đình hai bên

Cặp đôi

Tiền mừng còn lại

Đơn vị: triệu đồng

Chi phí tổ chức

khoảng 650 triệu đồng

500

150

Tiền mừng cưới

khoảng 800 triệu đồng

200

150

450

Số liệu chưa bao gồm 3 lượng vàng cặp đôi nhận được trong ngày cưới

Hà Anh và chồng quyết định dành tiền sửa nhà mới cho sạch sẽ khang trang hơn. Ảnh: NVCC.

Dồn tiền sửa nhà sau hôn nhân

Hà Anh (31 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM)

Sau đám cưới, Hà Anh và chồng ngồi tính lại những khoản đã chi và số tiền còn lại. Hai buổi tiệc tại TP.HCM và Hà Nội tiêu tốn gần 800 triệu đồng, trong khi tiền mừng thu về khoảng 700 triệu đồng, cùng 2 lượng vàng và nhiều món quà gia dụng.

Với Hà Anh, đây là khoản chi đã được hai vợ chồng tính từ trước. Họ dành khoảng 500 triệu đồng tiền tiết kiệm cho đám cưới, sau đó mượn thêm 300 triệu đồng từ bố mẹ hai bên để có đủ ngân sách thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Tiệc báo hỷ tại TP.HCM có chi phí khoảng 150 triệu đồng. Tiệc chính ở Hà Nội tốn khoảng 600 triệu đồng. Các khoản phát sinh như quay video, chụp hình và đền váy cưới bị hỏng thêm khoảng 20 triệu đồng.

Hà Anh và chồng có nhiều bạn bè, thường xuyên gặp gỡ nên muốn dành hai buổi tiệc cho những người thân thiết ở cả hai nơi. Với họ, đám cưới cũng là dịp để gặp lại những người đã đồng hành trong cuộc sống của mình. Sau khi nhận khoảng 700 triệu đồng tiền mừng, cặp đôi dùng khoản này để hoàn lại số tiền đã mượn từ bố mẹ. Tính cả phần tiết kiệm đã bỏ ra cho đám cưới, hai người còn thiếu khoảng 100 triệu đồng tiền mặt so với tổng chi phí tổ chức.

Phần còn lại của những món quà cưới lại mở ra một câu chuyện khác. Hà Anh nhận được 1 lượng vàng và nhiều đồ gia dụng từ bạn bè. Một số người không thể tham dự đám cưới hoặc không mừng tiền mặt chọn mua quà tặng, trong đó có những vật dụng vốn nằm trong danh sách cần sắm cho căn nhà chung như nồi chiên, lò nướng, máy hút bụi.

“Những món quà này giúp hai vợ chồng giảm bớt một phần khoản phải chi cho nhà ở trong thời gian tới. Chúng tôi dự định dành tiền để sửa lại căn nhà, làm mới không gian sống trước khi đón thêm thành viên”, Hà Anh chia sẻ.

Riêng 1 lượng vàng được giữ lại như một khoản tích lũy. Hà Anh cho biết hai vợ chồng chưa có ý định bán số vàng này để bù vào phần chi phí đám cưới, mà muốn để dành cho những kế hoạch dài hơn sau hôn nhân.

Đám cưới gần 800 triệu đồng

Chú thích biểu đồ

Gia đình hai bên

Cặp đôi

Phần chi phí tự bù

Đơn vị: triệu đồng

Chi phí tổ chức

gần 800 triệu đồng

300

500

Tiền mừng cưới

gần 700 triệu đồng

300

400

100

Số liệu chưa bao gồm vàng và đồ gia dụng cặp đôi nhận được