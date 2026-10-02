Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22 giờ

Tại Văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL ngày 21/9/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan; không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự, an toàn công cộng.

Lãnh đạo phường Đồng Nguyên trao giấy Chứng nhận kết hôn

Lễ cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và hoàn cảnh hai gia đình. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi, âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép, không mở nhạc trước 6 giờ và sau 22 giờ.

Đối với việc tang phải bảo đảm tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm. Không cử nhạc tang trước 6 giờ và sau 22 giờ, âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép. Nghiêm cấm rải tiền trên đường đưa tang; nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan; khuyến khích hỏa táng, điện táng; không rắc vàng mã trên đường đưa tang.

Quy chế cũng quy định không sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan để đi dự đám cưới, lễ hội, trừ trường hợp cơ quan thực hiện nhiệm vụ; không sử dụng công quỹ của cơ quan làm quà mừng, quà tặng trong đám cưới và viếng đám tang.