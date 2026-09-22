Đám cưới đặc biệt: Nước ngập nửa mét, gần 800 khách vẫn đội mưa đến dự

Những ngày qua, nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh một đám cưới tại thôn Xuân Giang, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nước sau mưa lớn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo nội dung trong clip, nước tràn vào khu vực tổ chức tiệc gây ngập sâu. Dù vậy, hàng trăm khách mời vẫn lội nước đến dự, chung vui cùng gia đình cô dâu, chú rể.

Hàng trăm khách lội nước tới dự tiệc cưới.

Hình ảnh các bàn tiệc kín khách giữa lúc nước ngập khiến nhiều người xúc động. Họ cho rằng đây sẽ là kỷ niệm khó quên với cô dâu, chú rể, gia đình hai bên và những người có mặt. Sự việc cũng cho thấy tình làng nghĩa xóm, bạn bè vẫn được giữ gìn trong lúc khó khăn.

Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên được ghi lại tại lễ vu quy của gia đình cô dâu M.T., ở thôn Xuân Giang, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 19/9.

Được biết, trước ngày tổ chức, gia đình dự kiến dựng rạp, chuẩn bị khoảng 80 bàn tiệc để đón khoảng 800 khách mời. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến khu vực tổ chức buổi tiệc cưới bị ngập.

Vì nước tràn vào khu vực dựng rạp, có thời điểm dâng khoảng 40-50cm. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, gia đình cô dâu cùng đơn vị tổ chức tiệc cưới phải tìm cách bảo đảm buổi lễ diễn ra an toàn.

Ảnh: Cắt từ clip

Anh Nguyên Trần (42 tuổi) - người phụ trách đơn vị tổ chức tiệc cưới cho biết mưa lớn kéo dài khoảng 6 giờ trong ngày 19/9. Khi nước bắt đầu dâng, những người tổ chức khá lo lắng vì nhiều thiết bị phục vụ buổi tiệc đang được lắp đặt trong khu vực ngập. Đơn vị tổ chức sau đó chủ động kê cao loa đài và các thiết bị điện tử, đồng thời kiểm tra, bố trí lại hệ thống dây điện để hạn chế nguy cơ mất an toàn.

"Chúng tôi đã kê cao loa, đài và các thiết bị điện tử để tránh sự cố về điện. Ban đầu, tôi cứ nghĩ sẽ có ít khách đến dự. Tuy nhiên, sau đó khách mời lần lượt tới, ai cũng xắn quần, lội nước vào dự tiệc và chúc mừng cô dâu, chú rể. Mưa lũ là điều không ai mong muốn, nhưng mọi người đều vui vẻ, dành tình cảm và chia sẻ với gia đình", anh Nguyên Trần nói.

Anh Nguyên Trần cho biết, khoảng 780 người đã đến dự đám cưới, chỉ một số ít người vắng do có việc đột xuất hoặc lý do khác.

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập. Riêng nơi tổ chức đám cưới có thời điểm nước dâng 40-50cm.

Đơn vị tổ chức tiệc cưới đã chủ động kê cao loa đài, thiết bị điện tử và kiểm tra, bố trí lại hệ thống dây điện. Nhờ đó, tiệc vu quy vẫn diễn ra an toàn.

Theo cơ quan khí tượng, hôm 19/9, vùng mưa to dịch chuyển đến khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Trọng tâm mưa lớn nằm ở phía Đông hai tỉnh, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng tại trạm Vinh (Nghệ An), lượng mưa đạt 399mm, vượt kỷ lục từng ghi nhận trong tháng 9 năm 1985.

Từ ngày 20/9, mưa lớn diện rộng tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã có xu hướng giảm dần và cơ bản chấm dứt.