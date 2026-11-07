Đám cưới của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội khiến khán giả náo loạn

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi chính thức mang đêm nhạc Dân chơi dân ca đến với khán giả Thủ đô, tiếp nối sức hút từ đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư công phu, tiết mục kết hợp cùng diễn viên Bảo Định trong ca khúc Thiên đường với người thương trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất chương trình.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong đám cưới Thiên đường với người thương.

Trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả, Phương Mỹ Chi và Bảo Định xuất hiện đầy bất ngờ trên một chiếc xe được đẩy từ phía dưới khu vực khán giả tiến thẳng lên sân khấu. Cách dàn dựng độc đáo nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo nên không khí sôi động ngay từ những giây đầu tiên của tiết mục.

Không chỉ gây ấn tượng bằng màn xuất hiện đặc biệt, Thiên đường với người thương còn được làm mới bằng bản phối remix mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Trên nền giai điệu bắt tai, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục tái hiện không gian đám cưới Khmer Nam Bộ với những chi tiết sân khấu được dàn dựng sinh động.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định khiến khán giả bùng nổ với tiết mục đặc sắc.

Đặc biệt, những màn tương tác tình tứ, tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả không khỏi phấn khích. Tiếng hò reo, cổ vũ liên tục vang lên bên dưới sân khấu, góp phần đẩy bầu không khí chương trình lên cao trào. Sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và yếu tố trình diễn mang đến một tiết mục có tính giải trí cao, đồng thời tạo nên trải nghiệm khác biệt so với những màn hát đơn thuần.

Có thể nói, sức hút của tiết mục không chỉ đến từ sự xuất hiện của Bảo Định bên cạnh Phương Mỹ Chi mà còn nằm ở cách nữ ca sĩ đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào một không gian biểu diễn hiện đại. Hình ảnh đám cưới Khmer Nam Bộ được tái hiện trên sân khấu vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa giúp câu chuyện âm nhạc trở nên gần gũi, giàu màu sắc hơn.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã có màn kết hợp thú vị trong đêm nhạc tại Hà Nội.

Thiên đường với người thương vốn là một trong những ca khúc đáng chú ý trong album Dân chơi dân ca. Tác phẩm mang tinh thần trẻ trung, kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với tư duy sản xuất hiện đại, qua đó thể hiện rõ định hướng nghệ thuật mà Phương Mỹ Chi theo đuổi trong dự án lần này.

Thay vì chỉ khai thác chất liệu dân gian thông qua giai điệu hay ca từ, nữ ca sĩ còn mở rộng cách tiếp cận bằng việc xây dựng câu chuyện, hình ảnh và không gian văn hóa trên sân khấu. Chính điều này giúp ca khúc có thêm sức sống khi được trình diễn trực tiếp, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc có khả năng kết nối mạnh mẽ với khán giả.

Sau đêm diễn tại TP.HCM, việc tiếp tục mang Dân chơi dân ca đến Hà Nội cho thấy nỗ lực của Phương Mỹ Chi trong việc đưa dự án âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng ở nhiều khu vực. Những tiết mục được dàn dựng sáng tạo như Thiên đường với người thương cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho đêm nhạc, cho thấy nữ ca sĩ không chỉ chú trọng phần nghe mà còn đầu tư đáng kể vào trải nghiệm sân khấu.