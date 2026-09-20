Đám cưới '3 không' chỉ tốn 58 triệu đồng, tiền tiết kiệm dành mua điện thoại

Mới đây, đám cưới tối giản của anh Trương (25 tuổi) tại thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, theo HK01.

Hôn lễ được chuẩn bị trong khoảng 2 tháng. Trang phục của cô dâu, chú rể đều được mua trên mạng với mức giá khá thấp.

Cụ thể, bộ lễ phục màu đen của chú rể có giá 29,9 NDT (khoảng 110.000 đồng). Cô dâu mặc váy mã diện màu đỏ, giá 298 NDT (hơn 1 triệu đồng).

Đôi trẻ không thuê xe rước dâu chuyên nghiệp. Chiếc xe đi đầu là ô tô của gia đình chú rể. Bốn chiếc xe ở giữa được anh Trương tìm trên mạng, mỗi xe nhận 100 NDT. Những xe còn lại đều do bạn bè hỗ trợ.

Hôn lễ cũng không có MC chuyên nghiệp. Một người lớn tuổi trong thôn giúp dẫn dắt các nghi thức cần thiết. Sau phần dâng trà và đổi cách xưng hô với bố mẹ hai bên, khách mời bắt đầu dùng tiệc.

Khoản trang trí đáng kể nhất là chiếc cổng dựng trước nhà có giá 888 nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu đồng). Ngay cả thợ ảnh cũng là bạn chú rể chụp với thiết bị sẵn có.

Đám cưới tiết kiệm của đôi trẻ gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh HK01

Anh Trương chia sẻ, chi phí lớn nhất của đám cưới là tiệc đãi khách. Do có nhiều họ hàng, bạn bè nên gia đình đã chuẩn bị 20 bàn, mỗi bàn trị giá khoảng 500 NDT.

Kết thúc hôn lễ, anh Trương tính toán tổng chi phí bao gồm cả tiệc cưới là hơn 16.000 NDT, tương đương 58 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được vào khoảng 20.000-30.000 NDT

“Một phần tiền để dành được dùng để mua điện thoại cho vợ, phần còn lại hai vợ chồng dùng đi du lịch”, anh Trương hồ hởi. Với anh, tiền nên được chi cho những nhu cầu thiết thực thay vì các nghi thức chỉ diễn ra trong vài giờ.

Anh Trương vốn làm nghề giao hàng, còn vợ là nhân viên một cửa hàng trà sữa. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai người hơn 9.000 NDT (khoảng 32 triệu đồng).

Hai người đã yêu nhau 4 năm. Giống nhiều cô gái khác, vợ anh Trương từng mong muốn được mặc váy cưới và tổ chức một hôn lễ long trọng.

Tuy nhiên, sau khi tham dự một số đám cưới của bạn bè, họ nhận thấy phần lớn khách mời không quá quan tâm sân khấu náo nhiệt ra sao hoặc cô dâu, chú rể mặc trang phục cầu kỳ thế nào.

Trong khi đó, nếu thuê MC, đôi trẻ phải trả khoảng 1.200 NDT cho 2 giờ làm việc. Dịch vụ quay phim tốn hơn 1.000 NDT, váy cưới có giá ít nhất vài nghìn tệ, chưa kể chi phí thuê đoàn xe rước dâu.

Cho rằng những khoản này không thật sự cần thiết, người vợ đề nghị tổ chức một đám cưới tối giản và nhận được sự đồng tình của anh Trương.

Ban đầu, bố mẹ cô dâu không chấp nhận vì lo con gái không được coi trọng. Anh Trương bèn giải thích rằng ngân sách dành cho đám cưới không thay đổi, nhưng toàn bộ số tiền tiết kiệm được sẽ giao cho vợ quản lý. Khi hiểu dự định của đôi trẻ, gia đình mới đồng ý.

Theo anh Trương, điều quan trọng không nằm ở quy mô hay mức độ cầu kỳ của hôn lễ. Hai vợ chồng muốn dành tiền cho những nhu cầu thực tế và cuộc sống lâu dài sau khi kết hôn.