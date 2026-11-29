Những dãy chắn sáo đan xen trên mặt nước Đầm Chuồn, tạo thành những hình khối độc đáo. Ảnh: Dũng Nhân

Là một phần của hệ thống đầm phá Tam Giang, Đầm Chuồn mang nét đặc trưng của vùng nước lợ ven biển miền Trung. Không chỉ có giá trị về cảnh quan và hệ sinh thái, nơi đây còn gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương.

Nhìn từ trên cao, Đầm Chuồn mở ra một không gian rộng lớn với hàng trăm ô chắn sáo nối tiếp nhau trên mặt nước. Những hàng cọc tre, lưới chắn được bố trí thành từng khu vực, tạo nên những đường nét đan xen, lúc thẳng tắp, khi uốn lượn mềm mại.

Không đơn thuần là những công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản, hệ thống chắn sáo còn tạo nên diện mạo riêng cho vùng đầm phá, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong những khuôn hình nhìn từ trên cao.

Một chiếc ghe nhỏ lướt qua, để lại vệt sóng giữa không gian nhuộm vàng ánh hoàng hôn. Ảnh: Dũng Nhân

Khi chiều xuống, ánh mặt trời dần chuyển sang sắc vàng óng, phủ lên mặt đầm những dải sáng lấp lánh.

Giữa không gian mênh mang ấy, những chiếc ghe nhỏ lướt qua các ô chắn sáo, để lại phía sau những vệt sóng dài. Một chuyển động nhỏ giữa không gian rộng lớn cũng đủ làm bức tranh thiên nhiên thêm sinh động.

Những tia nắng cuối ngày xuyên qua tầng mây, chiếu xuống vùng đầm phá rộng lớn. Ánh sáng và bóng mây tạo nên những mảng màu tương phản, làm nổi bật vẻ khoáng đạt của Đầm Chuồn. Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt, khi những tia nắng cuối ngày xuyên qua tầng mây, mặt nước như được dát vàng. Các dãy chắn sáo hiện lên rõ nét trong ánh chiều, tạo nên sự tương phản giữa những đường nét của con người và vẻ khoáng đạt của thiên nhiên.

Những công trình nổi giữa Đầm Chuồn tạo điểm nhấn trong không gian rộng lớn của vùng nuôi trồng thủy sản. Phía xa là khu dân cư ven đầm, nơi cuộc sống của người dân gắn bó mật thiết với mặt nước. Ảnh: Dũng Nhân

Đầm Chuồn không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp biến đổi theo từng thời khắc trong ngày, mà còn bởi dấu ấn lao động hiện diện trên khắp mặt đầm. Những ô chắn sáo, chiếc ghe nhỏ và những công trình nổi giữa mặt nước là minh chứng cho sự gắn bó của con người với vùng đầm phá.

Trong sắc vàng hoàng hôn, tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh vừa rộng lớn, vừa bình dị, mang đậm dấu ấn riêng của Đầm Chuồn.

Clip: Dũng Nhân